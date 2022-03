Jessica Chastain conquista el Oscar a mejor actriz por 'Los ojos de Tammy Faye'

Penélope Cruz era una de las cinco candidatas a llevarse la estatuilla por su papel en 'Madres paralelas'

Jessica Chastain, con su estatuilla. / REUTERS

No ha podido ser. Penélope Cruz se queda sin su Oscar a mejor actriz protagonista, que se ha llevado Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye. Además de a la intérprete española, la actriz californiana superó a Olivia Colman (La hija oscura); Nicole Kidman (Being The Ricardos), y Kristen Stewart (Spencer).

Chastain dedicó gran parte de su discurso de ganadora y, por tanto de su premio, a las "personas que viven solas y sin esperanza", porque "el suicidio es un gran problema en Estados Unidos".

Una alocución que continuó refiriéndose a la comunidad LGTBIQ en "tiempos difíciles y de desolación", pues algunos -equivocadamente- "creen que estas personas no tienen espacio en la sociedad".

"Cuando veo eso, pienso en Tammy Faye (el personaje que le ha dado el Oscar) y cómo no se dejaba llevar por esos sentimientos, sino por la compasión", recalcó Chastain, antes de concluir que "debemos aceptarnos como somos y vivir sin miedo".

La intérprete se mimetizó con Faye en esta película que es un proyecto muy personal en el que interpreta a una telepredicadora evangelista popular en la década de los 70 y 80. Dentro de lo impredecible que era prever la vencedora en esta categoría, Chastain se erigía como la única de las finalistas en liza que concitaba un cierto consenso de la crítica.

Chastain lideraba la carrera por esta disputada categoría después de ser galardonada por su interpretación en los premios del Sindicato de Actores (SAG Award, en inglés) y, recientemente, en los Critics Choice.

Esta era la tercera nominación para Chastain, tras optar a la estatuilla con con The Help (2011) y Zero Dark Thirty (2013).

Nominadas a mejor actriz en los Premios Oscar:

Penélope Cruz , por 'Madres Paralelas'

Jessica Chastain , por 'Los Ojos De Tammy Faye'

Nicole Kidman , por 'Ser Los Ricardo'

Olivia Colman , por 'La Hija Oscura'

Kristen Stewart, por 'Spencer'

Ganadoras del Oscar a mejor actriz en anteriores ediciones:

2021: Frances McDormand, por 'Nomadland'

2020: Renée Zellweger, por 'Judy'

2019: Olivia Colman, por 'La favorita'

2018: Frances McDormand, por 'Tres anuncios en las afueras'

2017: Emma Stone, por 'La La Land'

2016: Brie Larson, por 'La Habitación'

2015: Julianne Moore, por 'Siempre Alice'

2014: Cate Blanchett, por 'Blue Jasmine'

2013: Jennifer Lawrence, por 'El lado bueno de las cosas'

2012: Meryl Streep, por 'La dama de hierro'

2011: Natalie Portman, por 'Cisne Negro'

2010: Sandra Bullock, por 'The Blind Side'

2009: Kate Winslet, por 'El Lector'

2008: Marion Cotillard, por 'La vida en rosa'

2007: Helen Mirren, por 'La Reina'

2006: Reese Witherspoon, por 'En la cuerda floja'

2005: Hilary Swank, por 'Million Dollar Baby'

2004: Charlize Theron, por 'Monster'

2003: Nicole Kidman, por 'Las horas'

2002: Halle Berry, por 'Monster's Ball'

2001: Julia Roberts, por 'Erin Brockovich'

2000: Hilary Swank, por 'Boys Don't Cry'

1999: Gwyneth Paltrow, por 'Shakespeare in Love'

1998: Helen Hunt, por 'Mejor... imposible'

1997: Frances McDormand, por 'Fargo'1996:

1996: Susan Sarandon, por 'Pena de muerte'

1995: Jessica Lange, por 'Las cosas que nunca mueren'

1994: Holly Hunter, por 'El Piano'

1993: Emma Thompson, por 'Regreso a Howards End'

1992: Jodie Foster, por 'El silencio de los corderos'

1991: Kathy Bates, por 'Misery'

1990: Jessica Tandy, por 'Paseando a Miss Daisy'

1989: Jodie Foster, por 'Acusados'

1988: Cher, por 'Hechizo de luna'

1987: Marlee Matlin, por 'Hijos de un dios menor'

1986: Geraldine Page, por 'Regreso a Bountiful'

