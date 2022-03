Conoce las canciones nominadas a los Oscars 2022

No Time To Die ('Sin tiempo para morir')

Compositores: Billie Eilish y Finneas O’Connell

El tema principal de las películas de James Bond siempre representa un fenómeno propio. El último estreno, 'Sin tiempo para morir', no es una excepción y, tras los éxitos cosechados por Adele y Sam Smith, este año podría ser el turno de Billie Eilish. La joven cantante estadounidense pone la composición y la voz, junto a su hermano Finneas O´Connell, de No Time To Die.