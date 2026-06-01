Opinión | Cargos públicos
Jamones y chorizos
Se echa de menos una acción más decidida contra la corrupción por parte de la clase política
- El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
- El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
- Ana de Armas y Ester Expósito entre los primeros invitados de 'La Casita' de Bad Bunny en Madrid
- Comienza la cuenta atrás para la PAU 2026: estas son las carreras con las notas de corte más alta en la UAH
- La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
- Manifestación por la sanidad pública en Madrid: horario, recorrido y calles afectadas este domingo