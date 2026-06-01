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Opinión | Cargos públicos

Jorge Dezcallar

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Exdirector del CNI

Jamones y chorizos

Se echa de menos una acción más decidida contra la corrupción por parte de la clase política

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en imagen de archivo

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Jamones y chorizos

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Verónica García Castelo: "Muchas veces, si el heredero de una empresa tiene que pagar impuestos para recibirla, ha de vender las acciones"

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El Madrid necesita unas elecciones reales ya

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"Magnifica feminitas"

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¿Qué opinan los cristianos ‘queer’ de Madrid sobre León XIV?: "Estoy algo decepcionada, aunque ya sabíamos que su paso es transitorio"

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El fútbol chapas conquista el recreo de un colegio de Madrid: sin VAR, sin césped y a gritos de "¡tiro!"

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Toledo roza el lleno hotelero gracias al Corpus con precios que superan los 2.000 euros por dos noches

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Confirmado: este es el permiso pagado de cuatro días que pueden pedir los madrileños por una urgencia familiar

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