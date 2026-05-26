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Opinión | OPINIÓN

Ramón Punset

Ramón Punset

Catedrático emérito de Derecho Constitucional.

Frágil democracia constitucional

José Tudela Aranda

José Tudela Aranda / LNE

  1. La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
  2. Se acerca el verano... y Ayuso anuncia que 'todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas
  3. Te voy a solucionar la vida porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando', Pablo Osorio sobre las claves para la PAU 2026 de biología
  4. El último de la fila se reencuentra con el público de Madrid 30 años después
  5. Carlos Navarro ‘El Yoyas’, el protagonista de la primera expulsión disciplinaria de ‘Gran Hermano’
  6. Las siete columnas del Manzanares que nunca fueron un elemento decorativo de Madrid: 'Lo que hay en su interior desvela por qué se crearon
  7. Cuenta atrás para la PAU 2026: la carrera con la nota de corte más alta de España está en Madrid y exige un 13,7
  8. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo

"La incertidumbre en EEUU hace que los mexicanos cada vez miren más hacia España": Madrid alberga el primer encuentro entre abogados mexicanos y españoles

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Pueblos que no se vaciaron gracias a la acuicultura

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Frágil democracia constitucional

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Solo queda un Congreso Extraordinario

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Madrid engancha al turista extranjero: cuatro de cada diez visitantes prometen volver a la capital

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Radiografía del plan de movilidad por la visita del Papa León XIV a Madrid: Metro al 125%, transporte gratis y cortes de tráfico

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Los Bomberos de Madrid llevan sus protestas a Cibeles tras encallar las negociaciones: "La plantilla no puede seguir soportando incumplimientos y demoras"

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La Comunidad de Madrid ve en la visita del Papa un escaparate internacional para exhibir "las fortalezas de la región"

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