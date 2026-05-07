'No Sin España': Pensacola, la victoria española que vuelve a abrirse paso en la memoria

Coincidiendo con la efeméride de la batalla de Pensacola, The Legacy impulsa No Sin España, un proyecto llamado a completar el relato sobre el papel decisivo de España y del mundo hispano en la independencia de Estados Unidos.

El 8 de mayo de 1781, Bernardo de Gálvez logró una de las victorias más decisivas y, durante demasiado tiempo, más desconocidas de la guerra de independencia de los Estados Unidos: la toma de Pensacola. Aquel triunfo español frente a las fuerzas británicas no fue un episodio menor ni una nota al pie de la historia atlántica. Fue una operación militar de enorme alcance estratégico que debilitó la presencia británica en el Golfo de México, consolidó el dominio español en la Florida occidental y contribuyó de manera directa al desenlace favorable de la causa norteamericana.

Más de dos siglos después, esa fecha adquiere un significado renovado en el contexto del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En ese marco se impulsa No Sin España, un proyecto cultural e histórico promovido por The Legacy, bajo mi dirección como presidenta de la asociación, con el objetivo de situar en el debate público una realidad documentada: la independencia norteamericana no puede comprenderse plenamente sin la contribución decisiva de España y del mundo hispano.

El proyecto, íntimamente ligado al libro 1776 – We the Hispanics, nace con una vocación clara: aportar contexto, rigor y amplitud a un proceso fundacional que, durante demasiado tiempo, se ha narrado de forma incompleta. No desde la reivindicación vacía, sino desde las fuentes, los documentos y los hechos acreditados.

No sin España Washington / cedida

Porque Pensacola no fue un hecho aislado. Formó parte de una estrategia mucho más amplia en la que España abrió frentes decisivos contra Gran Bretaña, desde el valle del Misisipi hasta el Caribe. A ello se sumó un elemento clave, a menudo olvidado: el flujo constante de recursos financieros procedentes del mundo hispano, especialmente a través del real de a ocho, que permitió sostener el esfuerzo bélico de las colonias.

La puesta en marcha de No Sin España ha comenzado con una respuesta que invita a la reflexión. En marzo, presentamos el proyecto en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, ante un auditorio que respondió con enorme interés a esta perspectiva histórica. Allí planteamos una idea central: la guerra de independencia de los Estados Unidos fue, en gran medida, una guerra atlántica entre imperios, en la que la Monarquía Hispánica desempeñó un papel esencial.

Granada fue la siguiente etapa. En el Auditorio Caja Rural, en un acto organizado por el MADOC, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, en colaboración con la Fundación Caja Rural, cerca de trescientos asistentes se acercaron a una historia que rara vez se ha contado con toda su dimensión. Más tarde, en Madrid, en el Real Casino, tuve ocasión de compartir este recorrido en un entorno de gran nivel institucional, acompañada por el embajador Santiago Cabanas y el presidente de la entidad, Fernando Eguidazu.

Portada del libro '1776 – We the Hispanics' / cedida

Pero No Sin España no es solo un ciclo de conferencias ni una conmemoración puntual. Es una estrategia cultural de largo alcance impulsada por The Legacy, que vuelve a situarse a la vanguardia de la divulgación histórica audiovisual con la presentación de su nuevo vídeo. Confiamos en que esta nueva pieza se sume al recorrido de nuestras píldoras históricas: contenidos breves, rigurosos y visualmente impactantes, concebidos para emocionar, informar y llegar a públicos amplios, dentro y fuera de España. Desde hace años, la asociación ha apostado por un lenguaje contemporáneo capaz de unir rigor histórico, emoción narrativa y fuerza visual al servicio de una historia que merece ser conocida.Esta efeméride, por tanto, adquiere un valor simbólico especial. Aquella victoria no fue solo una hazaña militar. Fue la expresión de un esfuerzo colectivo en el que participaron soldados, marinos, gobernadores, comerciantes y comunidades enteras del mundo hispano.

Recordar Pensacola el 8 de mayo es recordar que la historia de la independencia de los Estados Unidos es también una historia compartida que no debe recordarse solo como una victoria del pasado, sino como una llave para abrir el futuro de una nueva conciencia histórica.

No Sin España nace desde The Legacy con ese propósito: contribuir a completar el relato, aportar contexto y devolver a la memoria colectiva una parte esencial de nuestra historia común. Este proyecto está llamado a cambiar conciencias, a remover cimientos y a cambiar el paradigma que nos ha acompañado durante cientos de años. Es hora de ocupar el lugar que nos corresponde.

Porque quizá no se trata de cambiar la historia, sino de entenderla en toda su dimensión.