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Opinión | Viento fresco

José María de Loma

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Periodista

Un jornal por la democracia

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  1. Reabre una de las mayores colecciones de armas y armaduras del mundo: así es la nueva Real Armería de Madrid
  2. Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
  3. Los rincones de Móstoles que no te puedes perder: parques, iglesias y centros de arte
  4. Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
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  8. Mi mundo se hizo añicos': la viuda del médico víctima del 'pique' mortal de la M-30 relata que murió en sus brazos tras saber que esperaban a su segundo hijo

Todos los municipios que participan en el encuentro Horizonte Madrid Norte

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Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico

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La antigua fábrica de cerveza de Madrid que hoy es uno de sus paisajes industriales más sorprendentes

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Julio, el presunto asesino de David, ya había protagonizado episodios alarmantes: "No sé cómo no estaba en un centro"

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El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento

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El conjunto romano a menos de una hora de Madrid donde se formaba la élite de la época y que conserva mosaicos, salas termales y jardines

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¿Quién fue Santa Casilda, la princesa de Toledo que protagonizó el milagro de las Rosas?

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