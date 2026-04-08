Opinión | CRÓNICAS GALANTES
La Luna de las conspiraciones
- El padre que salió a fotografiar Madrid con su hijo y descubrió una ciudad desconocida: 'Nos dejamos llevar por nuestro instinto
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: 'Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico