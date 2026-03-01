Implicaciones de atizar a Irán

La OIEA advirtió justo un día antes del nuevo ataque a Irán que conserva 406 kg de uranio enriquecido al 60% y que los ataques de EEUU de junio del año pasado no alteraron la cifra de producción. Y esto nos devuelve a la razón oficial del mismo: ¿peligro de obtener el arma nuclear?. Muchos ya advertimos que no serviría para acabar con el programa de enriquecimiento con fines bélicos, pero que sin embargo había un margen para seguir con las capacidades de verificación que estaban mostrando las negociaciones y la misión de la OIEA.

¿Derrocamiento del régimen?: no bastaría con ataques aéreos y una operación especial, harían falta tropas terrestres. Y éstas ni están ni se las espera, ya que están comprometidas en otros escenarios y serían el colofón de la mala prospectiva que tiene Trump para ganar las mid-term de noviembre. Una transición democrática no sería factible sin la integración de la oposición, algo que trataría de impedir la Guardia Revolucionaria, que tiene el control del país. Otra cosa es que haya un cambio de caras y no de régimen, pero de figuras de dentro, donde pasar a transformarlos en aliados como en Venezuela es más difícil de imaginar, y donde Pahlavi sería la Corina iraní. ¿Del sector reformista tan castigado?.

Irán no tiene las condiciones ni trayectoria de Venezuela celebrando elecciones, y sus milicias no responderían con la docilidad de los colectivos chavistas. Siendo que Venezuela aún no ha dado signos de integrar a la oposición en una transición democrática, figurando esto en último lugar en la hoja de ruta de Rubio, Irán está aún más lejos. Podría incluso correr el mismo riesgo de desintegración territorial que Siria, donde también han cambiado a las élites, pero no unificado el país. La Guardia Revolucionaria es la única que puede sostener la unidad del país y no va a permitir ninguna apertura del régimen ni integración de la oposición si a cambio se quiere mantener una estabilidad a lo largo de todo su territorio. Podría continuar si no incrementar la represión incluso pese a un acuerdo con EEUU. A esto añadimos que un ataque israelí ha dado muerte a unas 60 niñas y más de 48 heridos en un colegio al sur de Irán. Y de haber bajas militares norteamericanas escocería aun más a Trump de cara a las mid-term. Y la respuesta de Irán está dando un salto cualitativo apuntando a objetivos civiles en países vecinos, más en especial atacando en pleno Dubai, cerca de su gran icono el Burj Khalifa, y en pleno Palm Jumeirah, síntoma de que ve más acorralado y sin aliados vecinos.

A falta de confirmar si habrá figuras significativas del régimen abatidas, no debemos perder de vista que controlar Irán tras un ataque así y sin contar con la Guardia Revolucionaria es un casi imposible. Meterse en el enjambre iraní le va a resultar mucho más costoso que Venezuela, y no solo porque sus votantes se lo harían pagar, también el mundo MAGA que presiona desde hace tiempo para frenar tanto intervencionismo exterior por el “America first” (Vance).

Si hay un cambio sería a lo Delcy, un movimiento interno para cambiar caras y no al régimen, sin participación de la oposición, pero metiéndose en algo más complejo que Venezuela. No sabemos qué respuesta puede tener un cambio tan forzado, donde los grupos que podrían hacer resistencia están muy fanatizados que en Venezuela. Por lo que más nos vale a todos que se vuelva a la mesa de negociaciones cuanto antes y no haya una prolongación de la escalada militar, algo que dispararía los precios del petróleo y arrastraría al resto de bienes derivados en cadena, en especial la agricultura, haciendo más vulnerable la paz social de los países altamente dependientes de las importaciones, donde en otras épocas han estallado revueltas. Las implicaciones podrían desestatizar más allá de Oriente Medio y el Golfo, sobretodo bloqueando la cadena global de suministros desde Ormuz.