Deslealtad multinivel

Óscar Puente. / JOAQUÍN RIVAS

La existencia del Estado de las Autonomías en España, un estado descentralizado políticamente responde históricamente a las demandas de autonomía de algunos territorios, principalmente Catalunya, el País Vasco y Galicia, unas demandas que se fueron extendiendo y generalizando durante la transición ala democracia dando lugar a un singular modelo de organización territorial del Estado, inicialmente con diversos niveles competenciales pero que con el paso de los años se han ido equiparando y también haciendo más confuso.

Además, la adopción del principio de subsidiariedad que implica la asunción de la idea de que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de los ciudadanos y que los niveles superiores de gobierno solo debe actuar cuando los inferiores no pueden cumplir eficazmente su función, ha dado lugar a una elevada autonomía, también a nivel local y a un no siempre claro reparto de competencias a ojos de los ciudadanos. Un desconcierto derivado en gran medida de las resistencias por reconocer, aceptar y estandarizar la evolución federal del estado autonómico que permitiría una mucha mayor claridad.

Y esta es una circunstancia que es aprovechada en muchas ocasiones por parte de los distintos partidos y a los distintos niveles de gobierno, con pocas excepciones, para acusar a las otras administraciones cuando son de distinto signo político, de dejación de funciones, de irresponsabilidad, de ineficiencia cuando no directamente de boicot para tratar de eludir sus propias responsabilidades. Y cuando falla el argumento de las competencias siempre queda el de la escasez de recursos. Y si eso pasa en condiciones normales en situaciones de crisis o de emergencia esta tendencia se ve acentuada. Lo hemos visto recientemente a propósito de la DANA, luego a raíz del apagón y estos últimos días como consecuencia de los incendios que están asolando diversas Comunidades Autónomas donde el cruce de reproches entre los autoridades autonómicas del PP, cuyas comunidades están siendo las más afectadas, y el gobierno central no pueden ser más bochornosas.

Empezó el Ministro de Transportes, Oscar Puente, ironizando frívolamente en redes sobre la ausencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco lo que dio lugar a una airada respuesta por parte de Alberto Núñez Feijoo criticando a Pedro Sánchez por la lentitud en solicitar el mecanismo resCUE, el mecanismo de protección civil comunitario, de no movilizar suficientes recursos ni de declarar la preemergencia a tiempo. A partir de ahí acusaciones cruzadas de recortes generalizados y mientras que el PSOE ha subrayado que las competencias en la gestión de los incendios es de las CCAA, el PP acusa al ejecutivo central de no liderar ni coordinar adecuadamente la situación de emergencia. Y para colmo ambos partidos acusándose mutuamente de politizar la tragedia, lo cual es cierto. Ambas formaciones están haciendo un uso electoralista de una tragedia que no solo ha devastado cerca de 100.000 hectáreas de terreno sino que ha provocado tres víctimas mortales.

Lo más lamentable es que muy probablemente si hubiese congruencia en el color político de las autonomías más afectadas y el Gobierno central las críticas y el nivel de hostilidad serían mínimos. No es por tanto una cuestión de competencias aunque la actual configuración no ayude. Es una cuestión partidista. Por ello hay que exigir, y más en situaciones de emergencia, donde la prioridad de los ciudadanos es que haya una adecuada gestión de la crisis, que las distintas administraciones actúen con lealtad y no y dejen de aprovechar el imbricado reparto competencial para sembrar confusión y tratar de obtener rédito político.