Días de verano

Cine de verano en un pueblo de la costa española. / Mar Martínez

Me acuerdo del cine en la plazuela. Me acuerdo de que era una sábana a la que llamábamos pantalla. Me acuerdo de que allí vi 'Grease' por primera vez. Me acuerdo del tupé de John Travolta y de la voz doblada de Olivia Newton-John. Me acuerdo de la noche que la selección masculina de fútbol ganó el Oro en las Olimpiadas de 1992. Me acuerdo del gol de Kiko. Me acuerdo de que entonces yo pensaba que las chicas no debían jugar al fútbol. Me acuerdo de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Barcelona. Me acuerdo de Freddie Mercury y de Montserrat Caballé. Me acuerdo de Nana Mouskouri.

Me acuerdo de los bancos de la plaza del ayuntamiento. Me acuerdo de no saber cuál de ellos le cayó sobre el pie a mi prima Mari Paz cuando era pequeña. Me acuerdo de preguntarme, pero no preguntar, cómo fue. Me acuerdo de imaginarme sus dedos espachurrados. Me acuerdo de las sandalias de dedo de mi madre. Me acuerdo de su color, dorado. Me acuerdo de las plateadas, también. Me acuerdo del bote azul de Algodón Mágico Aladdin con el que en casa limpiaban la plata.

Me acuerdo del reflejo plateado del agua de la piscina que había en la parcela de mi tío Luis. Me acuerdo de la tarde que me caí dentro mientras los mayores la limpiaban. Me acuerdo de salir pensando que llevaba un sapo en uno de los bolsillos de los pantalones. Me acuerdo de que prefería el pelo corto y que no me pusieran vestidos. Me acuerdo de ver el Tour con mis padres. Me acuerdo de Induráin, de su gorra y de sus 28 pulsaciones por minuto. Me acuerdo del Tourmalet.

Me acuerdo de mi bicicleta de montaña. Me acuerdo de la de mi padre, de carreras. Me acuerdo de salir con mi padre a montar en bici. Me acuerdo de ir con mi padre a jugar al tenis. Me acuerdo del quiosco de Perico. Me acuerdo de los cortes de nata. Me acuerdo de que no me gustaban los sabores mezclados. Me acuerdo de que el favorito de mi hermana era el de fresa porque era de color rosa. Me acuerdo de la leche merengada. Me acuerdo del Frigo Pie.

Me acuerdo de que mi abuelo nos llevaba a la piscina municipal. Me acuerdo de que su coche olía a puro. Me acuerdo del olor del césped recién regado. Me acuerdo de mi primer bañador. Me acuerdo de los cursos de natación. Me acuerdo de la enorme barriga del socorrista. Me acuerdo de ver 'Los vigilantes de la playa' en la tele de mis abuelos. Me acuerdo de que la marca era Grundig. Me acuerdo de que había que apretar los botones lo justo para que la señal no se fuera.

Me acuerdo de mi abuela en el corral haciendo sopas de letras. Me acuerdo de mis abuelos sentados al fresco en la calle. Me acuerdo de que sólo hablaban para saludar a los vecinos que pasaban por delante, ale, buenas noches, anda con Dios. Me acuerdo del sonido de las chicharras. Me acuerdo de que cuanto más las oía más calor tenía. Me acuerdo de los grillos nocturnos. Me acuerdo de las salamanquesas que trepaban por las paredes del patio.

Me acuerdo de los cielos estrellados. Me acuerdo de la parra que no daba uvas. Me acuerdo de la sensación de aburrimiento. Me acuerdo de grabar canciones en la radio. Me acuerdo de no ser capaz de dormir la siesta. Me acuerdo de no ser capaz de dormir. Me acuerdo de contar en la cama los toques de las campanas de la iglesia, el número exacto a la hora en punto, sólo uno a y media. Me acuerdo del tañido a muerto. Me acuerdo del día que acabaron todos esos veranos.