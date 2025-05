Una oposición responsable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su declaración institucional tras reunirse con el primer ministro de la República de Eslovenia, Robert Golob, el pasado jueves en La Moncloa. / Carlos Luján / Europa Press

En los sistemas democráticos el protagonismo político lo tiene principalmente el gobierno, un protagonismo que se ha visto acrecentado en las últimas décadas como consecuencia del proceso de presidencialización y de personalización del poder que han experimentado todas las democracias, incluidas las parlamentarias. No obstante, si algo caracteriza a los sistemas democráticos, con independencia de su forma de gobierno, es la posibilidad de que se produzca una alternancia pacífica del poder, razón por la cual la existencia de una oposición capaz de erigirse en alternativa de gobierno resulta imprescindible. Y si ello es así en condiciones de normalidad como no ha de ser necesaria una oposición sólida cuando se viven situaciones excepcionales, además provocadas por el gobierno, como las que se están viviendo en España.

Es posible que haya muchos ciudadanos, medios de comunicación, partidos cercanos al gobierno y hasta instituciones que minimicen la gravedad de la situación, pero lo cierto es que hay aspectos de la actuación del Gobierno de España que no pueden considerarse normales desde un punto de vista democrático, al Estado de Derecho y de respeto institucional y que resultan del todo inaceptables.

No es aceptable que el poder ejecutivo renuncie a presentar los presupuestos cuando es su obligación presentarlos, no lo es aprobarlos porque eso depende del Parlamento; no es aceptable que el Gobierno asuma la idea de que en España existe lawfare como hizo el PSOE en su acuerdo para la nueva investidura de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya dejando al poder judicial a los pies de los caballos; no es aceptable que cuestione la actuación de los jueces especialmente cuando afecta al partido de gobierno o al entorno inmediato del Presidente; no es aceptable que pretenda reformar el acceso a la carrera judicial -con la oposición además de todas las asociaciones judiciales- con la excusa de querer diversificar los perfiles de jueces cuando en realidad lo que se abre es la posibilidad de ejercer control ideológico; no es aceptable que se desprestigie a los medios de comunicación críticos con el gobierno y a los que denuncian sus presuntos casos de corrupción y que, amprándose en la calidad democrática, se quiera ejercer control sobre ellos; no es aceptable que desde el entorno del gobierno se intente desprestigiar instituciones como está sucediendo con la UCO, la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil encargada de investigar delincuencia y crimen organizado y que en la actualidad está investigando diversas tramas relacionadas con el gobierno, el PSOE y la familia del Presidente; y no es aceptable que el Gobierno permanezca impasible antes los numerosos escándalos de corrupción que lo acechan y que los considere todos ellos fruto de una campaña orquestada en su contra.

Ante el evidente riesgo de deterioro de nuestro sistema político lo que cabría esperar de la oposición es una actitud constructiva y firme en defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones que le permita ser vista por parte de los ciudadanos como una alternativa responsable y capaz. Frente a ello el PP, que es a quien corresponde por tradición y por importancia numérica en las Cortes Generales, actúa impulsiva e improvisadamente y más como fuente de agitación que como partido responsable. Esta semana mismo empezó maniobrando a nivel europeo en contra de la oficialidad en las instituciones europeas de las lenguas co-oficiales en las Comunidades Autónomas y ha acabado reclamando apoyos para una moción de censura y convocando para el 8 de junio una movilización en contra del Gobierno.

Pero ni la presión a sus socios europeos en contra de las lenguas co-oficiales, ni la agitación callejera, ni una moción de censura para la que carece de apoyos van a llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Solo accederá si se convierte en alternativa, tanto en las formas como en el fondo, capaz de atraer a su electorado más tradicional y a los descontentos con el comportamiento del PSOE. Y eso es justo para lo que debería servir el congreso de julio.