Josep Borrell, un partido unipersonal coaligado con el PSOE

Josep Borrell / Redacción

José Borrell pudo haber sido presidente del Gobierno español. No lo impidió el PP, ni un rechazo frontal del electorado, ni su ausencia de aptitudes, sino su propio partido, que pese a su origen catalán siempre ha sido el PSOE, no el PSC. En 1998 se celebraron primarias entre los socialistas, que solo dos años antes habían perdido las elecciones generales en beneficio del PP liderado por José María Aznar.

Felipe González había dimitido y puesto todas sus complacencias en Joaquín Almunia. Cualquiera conoce canapés de malvavisco con más carisma que Almunia. Se decidió abrir elecciones primarias para ungir popularmente al sucesor del felipismo, pero algo salió mal. Lo que salió mal es que Borrell ganó las elecciones con el aval de 114.254 militantes, el 54,99% de los afiliados que votaron, mientras Almunia recibió 92-860 sufragios, el 44,67%. Se habló entonces de una nueva esperanza en el PSOE. Almunia no abandonó la secretaria general; afirmó, al contrario, que la bicefalia era posible, casi deseable. Los píos propósitos de Almunia se diluyeron en mayo de 1999. Una investigación judicial terminó con el procesamiento de dos colaboradores de Borrell en su etapa de secretario de Estado de Hacienda. El dirigente catalán se dirigió al comité ejecutivo federal y al propio Almunia. Solo escuchó el cantar solitario de los grillos. Aunque las actividades delictivas de sus subordinados no lo salpicaban, Borrell decidió abandonar la candidatura presidencial. Nunca más confió en Ferraz y se dijo que no admitiría otro cargo político en España.

Ciertamente Borrell nunca tuvo alma de acólito ni ha ejercido que se recuerde de militante entusiasta. En su adolescencia y juventud disfrutó de otros intereses. Nacido en Lleida en una familia de panaderos se convirtió primero en ingeniero aeronáutico y después consiguió el doctorado en Económicas. Tiene estudios de posgrado obtenidos en California y Francia y habla inglés y francés fluidamente y se le entiende en italiano. En 1969, a los 22 años, ya con el título de ingeniero bajo el brazo, vivió varios meses en un kibutz, donde conoció a su primera esposa. Después regresó y trabajó como técnico para Cepsa. Cuando decidió afiliarse políticamente, pocas semanas antes de la muerte de Franco, lo hace en la agrupación socialista de Madrid, convencido por su amigo, el muy avispado Luis Solana. Su primer cargo público fue el de concejal de Hacienda de Majadahonda. A pesar de los pesaresm, el PSOE sabía que no disponían de demasiados cerebros como el de Borrell y después del incidente de las primarias siguió confiándole responsabilidades, y así, en 2004, encabezó la lista al Parlamento Europeo e incluso presidió la Eurocámara durante dos años.

Después tuvo su brevísimo paréntesis en la empresa privada: los dos años que trabajó como vicepresidente de Abengoa, que a continuación perfumó dirigiendo el muy elitista Instituto Universitario Europeo en Florencia: una oportunidad más para tejer amistades y contactos en toda Europa, pero especialmente en Francia, Alemania e Italia. Borrell, por supuesto, votó por Pedro Sánchez en las nuevas primarias de 2014 y lo apoyó en su regreso a la secretaria general. Fue casi la única figura del felipismo en hacerlo. Sánchez lo dignó ministro de Asuntos Exteriores y de ahí saltó a la cúspide de su carrera política: el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Gracias a su salida al exterior durante los últimos seis años el antinacionalismo de Borrell –siempre bien argumentado y hasta cuantificado por el exministro –no entorpeció las relaciones de Sánchez con sus socios catalanes y vascos. Lo cierto es que siempre ha hecho política él solo, como si fuera un partido unipersonal, un partido coalicionado con el PSOE, un partido inteligente, serio, grave, altanero, incansablemente trabajador, muy acomodado y nada acomodaticio, con una inconmovible confianza en sí mismo y una gilitante –y un tantito despectiva – desconfianza en los demás.