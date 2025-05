Reformar la carrera judicial pero no así

Sede del C.G.P.J. de España en Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que pretender ser, según palabras del propio ejecutivo, la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial de los últimos 40 años. Que plantear la reforma resulta pertinente suscita pocas dudas ya que el actual modelo, según todos los operadores jurídicos, tiene muchas disfunciones y existe bastante consenso en al menos tres aspectos. Por un lado, en que el actual sistema de oposiciones, que exige un largo proceso de preparación con dedicación exclusiva y cuantiosos recursos económicos para preparadores, academia y materiales, puede crear una barrera para personas procedentes de familias con escasas posibilidades, limitando así la diversidad social de la judicatura. Por otro, en que se considera que el tipo de prueba de naturaleza exclusivamente memorística no evalúa adecuadamente las competencias prácticas, las aptitudes psicológicas o la capacidad gestión de los futuros jueces, algo que podría dar lugar a unos magistrados muy preparados desde el punto de vista teórico pero con escasa preparación práctica y empatía. Y por último respecto a la insuficiencia de la planta judicial y a que las convocatorias de plazas resultan claramente escasas para cubrir las vacantes y para atender la carga de trabajo, una circunstancia, además que genera dependencia respecto a jueces sustitutos que acceden sin necesidad de oposición. De ahí que se reivindique incrementar el numero y la dotación de las becas-salario ya existentes, reformar el sistema de oposiciones y aumentar el número de jueces.

Para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso, la meritocracia y la diversidad el gobierno quiere consolidar las becas SERÉ, equivalentes al SMI durante cuatro años para opositores a juez, a fiscal y abogado del Estado, favoreciendo especialmente a las rentas bajas y medias, medida que en general ha sido bien recibida. Al igual que lo ha sido la propuesta de crear un registro público de preparadores que deberán ser autorizados por el CGPJ y que deberá servir para regular una actividad muy opaca. No lo ha sido tanto, en cambio, la intención de convertir el Centro de Estudios Jurídicos dependiente del Ministerio de Justicia en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones provinciales por mucho que ello pueda favorecer el acceso a la formación y reducir las desigualdades territoriales, ya que hacer depender la formación de los jueces del gobierno no parece la mejor idea para garantizar el pluralismo y la diversidad.

Como tampoco han sido bien acogidas las propuestas encaminadas a modificar los requisitos de acceso al actual sistema de oposiciones. Porque además de sustituir la actual prueba oral por una escrita anónima de naturaleza práctica para evaluar el razonamiento jurídico, manteniendo eso sí un examen tipo test y una prueba oral, en aras de la diversidad y para incrementar el número de jueces se quiere reforzar el acceso a la judicatura del cuarto turno, que permite el ingreso por medio de concurso-oposición a juristas con al menos diez años de experiencia, además de estabilizar a jueces y fiscales interinos mediante un proceso extraordinario. Dos medidas que consolidarían condiciones de acceso a la carrera judicial diferentes y desvirtuarían el principio de igualdad sino también los de mérito y capacidad en el acceso a la función pública generando un claro agravio al cuerpo de opositores y alimentando la sospecha de que lo que se pretende no es en realidad ampliar la planta judicial, algo que podría hacerse incrementando la oferta de plazas, sino controlar el acceso con el objetivo de introducir un sesgo ideológico en la judicatura. Y si a ello se añaden los cambios previstos en los procesos de elección en las salas de gobierno de los tribunales por medio de una nueva regulación del voto telemático y de la forma de las candidaturas o la prohibición del patrocinio privado a las asociaciones judiciales, la percepción de voluntad de injerencia y de control del poder judicial por parte del poder ejecutivo aumenta.

Existe mucho consenso en el diagnóstico de cuales son los problemas en el acceso a la carrera judicial en particular y respecto a la justicia en general y pese a ello la propuesta del gobierno no tiene nada de consensual. Ni los operadores jurídicos la apoyan ni tiene complicidades políticas más allá del propio ejecutivo. Pero no hay que olvidar que tratándose de una reforma institucional de calado, la más importante en 40 años, que el consenso es primordial para garantizar su legitimidad y su durabilidad. De modo que si al gobierno lo que preocupa es el buen funcionamiento de la justicia y no otras cosas buscará consensos. Y si lo hace el PP y el resto de partidos harían bien en recoger el guante.