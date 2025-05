La copa del esnob / LNE

Puede que sea el vino, de todas, la bebida que mejor nos ha definido culturalmente a través de siglos. España es un país de vino donde, sin embargo, este ha dejado de consumirse entre los más jóvenes, que prefieren la cerveza y no siempre por razones exclusivamente económicas. Existe un consumo regular de los vinos de calidad entre un amplio sector de la población pero en general el vino ha desaparecido de las dietas, también de las mediterráneas. Rosa Pérez, viñadora del Priorato, copropietaria de la bodega Venus la Universal, en el vecino Montsant, explicó acertadamente que el consumo ha pasado de tener las connotaciones negativas del borracho a convertirse en un asunto de esnobs, en el que parece obligado tener demasiados conocimientos para simplemente beber una copa.

No le falta razón, como en tantos otros ámbitos de la producción agrícola la comunicación entre los productores y los consumidores no es muy fluida. Falta información y cercanía, luego hay que actuar para que el consumo de algo tan sumamente telúrico se regularice. Si hay que volver a servir el vino en vasos, se sirve. Si en los bares es aconsejable disponer de los vinos corrientes para el consumo diario en grifos, lo mismo que ocurre con la cerveza, se hace. Igual de esa forma resulta menos intimidante para los jóvenes que prefieren otras bebidas, algunas bastante más alcohólicas. Con tanto protocolo y etiqueta, hemos acabado por alejar el vino de quienes pretenden disfrutarlo sin zarandajas. Que si las copas, la temperatura ideal, el maridaje, el descorche, etcétera, el vino no existe para muchos que anteponen las cervezas, algunas de ellas sofisticadamente artesanales y no lo que se dice baratas, o se ponen ciegos de combinados. A su vez, el vino se ha convertido en una bebida de esnobs con posibles cuando se trata de cualquiera de las grandes o medianas referencias; si no es así, el humilde chato de toda la vida pasa a ser algo rancio, propio de jubilados con escasos recursos. En cualquier caso, el rechazo es evidente.

Posiblemente haya que empezar a entender al consumidor estableciendo con él un diálogo del mismo modo que los viñadores hacen con la propia viña. Aquello que decía el italiano Roberto Cipresso, empeñado en la promoción del brunello en los albores de este siglo, de que no es posible cruzar un viñedo, surcar el terruño, mirar las hojas, el cielo y la luz, escuchar el viento y sentir la noche sin decir palabra. Eso de que apenas has terminado de hablar y la viña te responde. "Como un perro, un amigo, un extraño, como una planta, pero te responde. Te habla y tú lo sientes", escribió en su Romanzo del vino. Por medio del diálogo, de la comunicación, trata de buscar respuestas en el consumo regular de una bebida alimento que no ha dejado de acompañar a los pueblos mediterráneos a lo largo de la historia y que ahora se ve relegada por brebajes no tan significantes pero parece ser más accesibles entre los consumidores que crecen distanciándose del vino, porque el vino como costumbre y cultura se ha alejado de ellos.

El esnobismo vinícola es algo con lo que el aficionado o el consumidor normal de vino se encuentra, por poco que lo pretenda, con cierta frecuencia. El esnob se distingue en las mesas y en las catas, es el que se desahoga intentando convencer con sus grandes conocimientos sobre botellas carísimas y raras que ha bebido y que seguramente quienes lo acompañan no han probado. Pretende saberlo todo del vino, sobremanera lo que los demás desconocen. En la era del narcisismo, eludir este tipo de presuntuosidad no resulta fácil. Son plaga y todavía más los que siguen su estela debido a un efecto contagioso.

Uno puede curiosear, leer, informarse sobre el vino, todo entra en el conocimiento gastronómico, discreto o amplio, como se prefiera. Pero para disfrutar bebiendo un vino con los amigos no hace falta apuntarse a ningún curso, ni nadie está impedido de hacerlo. Consiste sencillamente en apurar el sorbo de la copa sin tener que dar mayores explicaciones por ello. Para comer un tomate no hace falta saberlo todo sobre las numerosas variedades, el cultivo, las horas de sol o de invernadero, etcétera. Vale con un poco de sal y un chorro de aceite, a veces ni eso. Normalizar el consumo del vino supone que a los que simplemente aspiran a beber una copa no les entre la preocupación de penetrar en territorio comanche. Los consumidores avezados que quieran profundizar en el conocimiento están, por supuesto, en su derecho. Los esnobs, también, siempre y cuando seamos lo suficientemente hábiles para evitarlos en la hora punta de sus tabarras.