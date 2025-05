El significado de la efemérides europeas

Putin recibirá a Xi, Fico y a aliados latinoamericanos durante los festejos de la Victoria

Esta semana se han cumplido 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa tras la rendición incondicional de la Alemania, una rendición que tuvo lugar tras la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo. Se ponía fin a una contienda devastadora que, solo en el continente, había provocado entre 15 y 20 millones de muertes -de entre las cuales 6 millones de judíos- millones de heridos y se estima que entre 40 y 65 millones de personas desplazadas.

El 8 de mayo de 1945 Europa lograba la paz pero no la democracia. La entente circunstancial para combatir al nazismo entre los países occidentales de tradición liberal y la Unión Soviética, que bajo el mandato de Stalin se había convertido en un estado tan totalitario como lo había sido la Alemania nazi, acabó desembocando en la división de Europa en dos zonas de influencia: el este, bajo control soviético y el oeste, bajo la influencia occidental.

Los acuerdos de Yalta establecieron que los países liberados tendrían gobiernos democráticos pero pronto en los países liberados por la URSS se empezaron a consolidar gobiernos comunistas y se contravino el acuerdo de celebrar elecciones libres. Pero el este no fue la única zona del continente donde no hubo democracia tras la Segunda Guerra Mundial. Portugal y España, que no participaron en la guerra eran dictaduras desde 1933 y 1939 respectivamente, y Grecia, que había sido liberada con la ayuda británica, tuvo que enfrentarse a una guerra civil fruto de la división ideológica y de 1967 a 1974 fue gobernada por una Junta Militar.

Solo cuando en 1989 se produjo la caída del muro de Berlín y la descomposición de la URSS puso fin al bloque soviético, por primera vez se abrió la posibilidad de que la democracia en Europa adquiriese dimensión continental, después también de que los países del Sur la hubieran recuperado a mediados de los años 70. Y si ello fue posible fue en parte gracias a la consolidación del proyecto de integración europea de cuyo despegue acaban de cumplirse 75 años. El 9 de mayo de 1950 el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, presentó la declaración que lleva su nombre y que está considerada el punto de partida del proceso de construcción europea.

En esa declaración se proponía que la producción de carbón y acero de Francia y Alemania, dos materiales esenciales para la industria de guerra, se pusiesen bajo la supervisión de una autoridad conjunta y se planteaba la posibilidad de que otros países europeos pudiesen unirse a la iniciativa. El objetivo era la creación un mercado común para esos recursos que eliminase barreras comerciales y favoreciese la coordinación con la perspectiva de que esa experiencia incentivase la cooperación en otros sectores con el fin de lograr un mayor nivel de unidad europea y crear lazos de solidaridad.

Se trataba, por tanto, de promover la existencia de intereses comunes que evitasen una nueva guerra entre Francia y Alemania sellando así la reconciliación entre ambos países. De la Declaración Schuman surgió la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) suscrito por seis países (Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) y en 1957 se amplió la cooperación entre ellos con el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), que en 1965 dieron lugar a una estructura unificada.

Esa comunidad empezó a ampliarse en 1973 con la incorporación del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca y desde entonces no dejó de hacerlo, incluyendo a países del antiguo bloque soviético, hasta 2013 con la incorporación de Croacia que daba lugar a un proyecto integrado por 28 países democráticos -27 desde la salida del Reino Unido en 2020-. A su vez se iba profundizando la unidad a través de nuevos tratados que iban incrementado los intereses comunes y reforzando los lazos de solidaridad, gracias a lo cual ha sido posible satisfacer el ambicioso objetivo de mantener la paz.

Una paz -que a excepción de la Guerra de los Balcanes- y una unidad que justamente solo se han visto obstaculizados por Rusia, país que también ha festejado el Día de la Victoria sobre el nazismo reuniendo desde al presidente chino Xi Jinping hasta brasileño Luiz Inázio Lula da Silva. Como Unión Soviética impidió la paz -además de la democracia- interviniendo militarmente en diversos de los países bajo su influencia durante la Guerra Fría y lo ha vuelto a hacer invadiendo Ucrania en dos ocasiones hasta provocar una guerra.

Por ello, y a pesar de siempre habrá que reconocerle a Rusia su contribución para frenar al nazismo, no hay que dejar de señalar que desde hace más de un siglo constituye la amenaza más constante a la paz, a la seguridad, a la democracia y a la unidad en Europa. Y ahora más allá de la guerra convencional contra Ucrania hay indicios de que trata de socavar la estabilidad continental por medio de sabotajes a infraestructuras, ciberataques y ejerciendo chantaje gracias a su potencial energético.

Y que al mismo tiempo alienta movimientos que pueden desestabilizar Europa, a partidos radicales de derecha y de izquierda de naturaleza euroescéptica y porque a través de la propaganda y desinformación está tratando de influir en distintos procesos electorales como ha sucedido en Rumanía, donde la Corte Constitucional anuló las elecciones del 6 de diciembre de 2024 e inhabilitó a Câlin Georgescu candidato abiertamente pro-ruso, precisamente por su injerencia.

Un candidato que ha dado su apoyo a George Simion, quien esta misma semana ha quedado en primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es incontestable que 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial que permitió a Rusia la mayor influencia nunca tenida en Europa que quiere recuperarla. Frente a ello sirvan los 75 años de la Declaración Schuman para recordar que solo una Europa democrática y unida garantiza la paz y la prosperidad.