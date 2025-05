Gobiernos, gestión de crisis y responsabilidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunido en la sede de Red Electrica. / BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Una de las principales funciones de los gobiernos es gestionar crisis, una función que se ejerce por medio de la planificación, la coordinación y la ejecución de todas las actuaciones que permitan prevenir, mitigar y responder a situaciones de emergencia o a desastres naturales que pongan en peligro la seguridad y el bienestar de los ciudadanos o del conjunto del país. Prevenir implica identificar los potenciales riesgos de distinta naturaleza que puedan resultar una amenaza (naturales, sociales, económicos, de seguridad), así como diseñar las medidas que permitan reducir la probabilidad de que esas situaciones se produzcan, pero también tratar de minimizar su impacto en caso de que sucedan por medio del desarrollo de planes de contingencia que permitan poder disponer de los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos. Responder comporta activar los protocolos durante la crisis, coordinar la actuación de las distintas unidades, instituciones y administraciones y garantizar una comunicación puntual y clara a la ciudadanía. Y a su vez, restaurar los servicios básicos, reconstruir las infraestructuras dañadas y asistir a las personas afectadas para que puedan recuperar la normalidad.

Se trata, por tanto, de una función muy compleja que exige un comportamiento muy cuidadoso por parte del poder ejecutivo, antes, durante y después de la crisis, que no siempre se produce. Lo vimos durante la DANA por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, desparecido durante horas, y que seis meses después sigue sin dar explicaciones convincentes de que es lo que estaba haciendo durante esas horas vitales en las que se podrían haber activado los protocolos, en particular la emisión de alertas a la ciudadanía, que habrían salvado vidas. Y lo hemos vuelto a ver esta misma semana a consecuencia del apagón, con un gobierno de España y muchos gobiernos autonómicos también invisibles durante horas. De hecho, el presidente del Gobierno no compareció ante la ciudadanía hasta pasadas las seis de la tarde, más de cinco horas después del corte de suministro y sin que previamente lo hubiese hecho ningún ministro, y cuando ya en algunas zonas se estaba empezando a restablecer la corriente. Una opacidad informativa que en ningún caso puede justificarse, como se ha tratado de hacer, porque se estaba coordinando la respuesta o alegando desconocimiento de cuales habían sido causas del apagón. Precisamente porque ese silencio añadió incertidumbre y tensión a una situación ya de por sí muy angustiosa para la mayoría de los ciudadanos, por mucho que unos pocos de la pasasen tomando cañas. Su obligación y la de los distintos gobiernos autonómicos era comparecer, tranquilizar a la ciudanía y demostrar que había alguien al mando tratando de restablecer la normalidad.

Pero lo más preocupante es la incapacidad que están teniendo esos gobiernos para asumir las responsabilidades de lo que se ha hecho mal. En el caso de Mazón por su ausencia, aún inexplicada, y por los retrasos en la emisión de la alerta, más allá de los fallos en la coordinación y en la petición de ayuda. Y en el caso de Sánchez porque él y su gobierno se sacuden las pulgas trasladando las culpas del fallo eléctrico a los operadores privados, olvidando que el 20% de Red Eléctrica Española (Redeia), está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda y que es el accionista mayoritario; que su presidenta, Beatriz Corredor, es una exministra socialista y que ocupa el puesto por esa razón y no por su expertise en la materia; y que seis de los doce consejeros de Redeia tienen vinculaciones con el PSOE y han sido nombrados a través de la SEPI, no siendo tampoco ninguno de ellos experto en ese ámbito profesional. Por tanto, Redeia ni puede ser considerada un operador privado ni el gobierno no puede desentenderse del hecho de que bien sea por falta de competencia técnica, por su responsabilidad en los nombramientos, o bien sea por activismo ideológico, es decir la priorización de las energías alternativas dada la influencia que ejerce, se han tomado decisiones erróneas que han desembocado en el desajuste entre oferta y demanda, que parece ser la explicación más plausible de porque se produjo el apagón, por mucho que el presidente del Gobierno no descarte ninguna hipótesis.