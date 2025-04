La Universidad como espacio de pluralismo y libertad en la Universidad

La Universidad como espacio de pluralismo y de libertad en la Universidad / AP

Donald Trump, en su cruzada ideológica, ha decidido recortar fondos federales a universidades estadounidenses, especialmente a las instituciones de élite de la Ivy League, al considerar que se han convertido en centros de diseminación y adoctrinamiento ‘woke’ y de promoción del antisemitismo. Ha retirado ya 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia alegando que no protegió a estudiantes judíos de acoso antisemita durante protestas propalestinas y está pendiente de la revisión de 5.000 millones adicionales. La Universidad de Harvard se enfrenta a la congelación de 2,2 millones de fondos federales por negarse a cumplir con las demandas de la Casa Blanca, a Princeton le han suspendido becas de investigación por valor de 210 millones, a Cornell le han congelado 1000 millones, Northwestern ha perdido 790 millones, Brown tiene 510 millones pausados, a Pensilvania se le han retirado 150 millones y la amenaza de cierne sobre otras 60 universidades. Unos recortes que están teniendo impacto en la continuidad de proyectos de investigación, que están limitando el acceso de estudiantes y generando mucha incertidumbre entre alumnos, profesores y personal de las universidades.

Y todo ello porque Administración Trump quiere eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión, algo que afecta tanto a las políticas de contratación y de admisión así como a diversas líneas de investigación, porque exige auditorías externas a programas académicos, porque pretende crear un Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo y porque quiere endurecer el control sobre las protestas en los campus, por ejemplo prohibiendo el uso de máscaras o por medio de la identificación obligatoria de los manifestantes. A lo que hay que sumar la retirada de visados a estiantes. Algunas universidades, como Columbia están tratando de negociar con el gobierno, otras se han topado con hechos consumados y Harvard, esta misma semana, se ha erigido como portavoz de la resistencia en favor de la libertad de expresión, de cátedra y de conciencia negándose a ceder a las pretensiones de Trump que ha calificado de ataque a la autonomía académica. Y razón no le falta porque además de una chantaje, son medidas autoritarias e iliberales inaceptables en una democracia y posiblemente inconstitucionales. Pero que sea precisamente Harvard, la universidad que vuelve a ser la peor posicionada en la defensa de la libertad de expresión según el ranking College Free Speech Ranking de 2025 de la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRA) no deja se der curioso y un claro indicio de la hipocresía o de la confusión acerca de lo muchas universidades entienden por libertad de expresión.

Es por ello que la brutalidad de los métodos del presidente americano no deberían desviar la atención acerca de un preocupante fenómeno que se está dando en las universidades americanas y en otras universidades de países democráticos: el crecimiento del antipluralismo. Y eso es algo muy poco acorde con la libertad de expresión, de cátedra y de conciencia que las instituciones académicas deberían defender y promover. Porque son muchas las universidades en las que no se puede debatir libremente sobre cuestiones vinculadas con el género, donde afirmar lo que el Tribunal Supremo del Reino Unido acaba de afirmar, que los términos mujer y sexo se refieren a la mujer definida por el sexo biológico, es motivo de cancelación, de persecución y de abandono institucional. Algo que experimentó Carole Hooven, profesora de biología en la mismísima Harvard, hasta que decidió irse. Porque también son muchas las universidades que han sucumbido ante las presiones de estudiantes y activistas propalestinos instando a romper relaciones con universidades y centros de investigación israelíes, como ha sucedido en España. Y porque abundan las universidades, en especial en España, donde algunos políticos no resultan bienvenidos y se les impide intervenir, en ocasiones violentamente y casi siempre al grito de ‘fuera fascistas de la universidad’, y eso sucede con la aceptación y la complacencia de las autoridades académicas que nunca impiden o condenan los hechos. Nada más contrario a la defensa del pluralismo y de la libertad de expresión. Nada más militante y dogmático. Y eso es algo muy alejado de lo que debe ser la universidad, un espacio libre y plural en el que no se ha de enseñar qué pensar sino en el que simplemente se han de proporcionar los instrumentos que ayuden a pensar.