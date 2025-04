Nadie tiene ganas de pelea, bastante ya tenemos con Trump

Trump sosteniendo el cartel de los aranceles durante su discurso. / KENT NISHIMURA / POOL / EFE

Ha sido edificante oír al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en su ronda de entrevistas por diversos medios de comunicación en esta negociación con el Gobierno del decreto frente a los aranceles de Trump . Para quienes habíamos conocido a Bravo en su etapa de consejero de Hacienda en Andalucía ha sido redescubrir al tenaz portavoz machacón que era capaz de convencer de las bondades del liberalismo a un marxista. Sin acritud, sin insultos, sin argumentario, de manera razonable y agotador, eso sí, porque Bravo es de los que no se cansa hasta que te des por convencido.

En un momento de tanta incertidumbre , cuando las bolsas cogen aire tras momentos de pánico, con un ministro de Economía que habla del shock de los aranceles y certifica que el 80% de las exportaciones a Estados Unidos pueden verse afectadas , los españoles nos merecemos que PSOE y PP no rompan los puentes, que mantengan el diálogo y si es posible, por favor, que lleguen a acuerdos. Con sus tiras y aflojas, con su confrontación y sus diferencias, faltaría más, pero al habla ante una amenaza al orden mundial que tiene a muchos empresarios y a muchos trabajadores con un nudo en el estómago. Bastante ya tenemos con un presidente de Estados Unidos conspiranoico capaz de destruir billones de riqueza porque considera que a los americanos los están estafando y será él quien los salve del agravio y el castigo del resto del mundo.

Junts, siempre igual

Entre Gobierno y PP todo iba razonablemente, más o menos, hasta que apareció Junts. El Gobierno con poca generosidad, es cierto, racaneando medidas en el acuerdo, sabedor de que un pacto con el PP puede abrirle vías de agua en su pacto de investidura con sus socios de izquierdas. El PP quejoso, exigiendo más presencia en el decreto , dejando claro que gobierna en 14 comunidades autónomas que tienen derecho a tener interlocución directa con el Gobierno. En eso estaban cuando irrumpió Junts, para emponzoñar, para hacer sus propios cálculos y para dejar claro que Pedro Sánchez les había prometido que el 25% de los 5.000 millones de ayudas por los aranceles irían a Cataluña. Un "acuerdo oculto", denunció Génova, que los dejaba fuera del guion negociador.

En Andalucía, todavía, hay confianza en que se reconduzca el diálogo . Es la segunda comunidad más exportadora de España tras Cataluña. No quieren en el Gobierno de Juanma Moreno hacer cálculos poco serios sobre lo que correspondería a las empresas andaluzas. Aseguran que no están dispuestos a entrar en una guerra entre comunidades por el reparto de las ayudas. Desprecian que Junts haya intervenido para tratar de dinamitarlo todo. Esta vez no hay retahílas de agravio, por ahora, ni avisos a los andaluces de que Pedro Sánchez los está perjudicando para beneficiar a los catalanes. No sabemos si durará o volveremos al discurso contra el Gobierno pero de momento todo lo que emana desde la Junta de Andalucía es sensatez y responsabilidad.

Preocupación honda y real

Hay una preocupación honda y real en el daño sobre el PIB andaluz. "Ofrecemos colaboración y lealtad", insisten desde el Ejecutivo andaluz, porque saben y subrayan que Andalucía no tiene capacidad de interlocución directa con la Unión Europea y dependen del Gobierno, que es quien habla con Bruselas.