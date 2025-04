Fernando Clavijo: hazlo, no lo intentes

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en Limón&Vinagre. / EPE

Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias, fue reelegido secretario general por el VIII Congreso de Coalición Canaria, la fuerza política que dirige el Gobierno autonómico desde julio de 2023 y que con un paréntesis –entre 2019 y 2023– lo lleva haciendo 32 años.

Hasta cierto punto, Clavijo es un político atípico: es serio aunque no grave, no es un gran orador, aunque haya aprendido a parlotear convincentemente en el Parlamento de Canarias, dispone de un cerebro metódicamente ordenado en el que encajan análisis y objetivos y, sobre todo, no es sentimental. No quiere decirse que no tenga sentimientos, pero le repugna bastante el sentimentalismo en las relaciones humanas y le parece muy peligrosa la sentimentalización de la política.

Y es testarudo. Si se le mete algo en la cabeza, si está convencido con argumentos y datos sobre algo que debe hacer, lo hará. Aficionado a la saga de Star Wars, ha llegado a introducir en sus discursos la enseña del maestro Yoda: "No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes". Clavijo está convencido de la fuerza de su voluntad.

Fernando Clavijo, 53 años, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, fue descubierto para la política por su mentora, Ana Oramas, alcaldesa de La Laguna y después la debeladora diputada de CC en el Congreso durante varias legislaturas. Terminados sus estudios universitarios, Clavijo trabajó en una gran superficie comercial y luego montó un despacho de asesoría fiscal y financiera, pero Oramas lo metió en la lista electoral y comenzó como concejal de Policía. Si uno ve las fotos de Clavijo por entonces, parecía un chico carilleno con diez años menos de los que tenía. Ahora, más delgado, parece tener algunos años más de los que tiene. Esa delgadez la ganó en la práctica deportiva: fútbol, kárate, carrera. Lo hizo porque le gustaba la disciplina. Adora la disciplina y desconfía de los indisciplinados. Como alcalde de La Laguna se convirtió en una figura emergente en CC. Ya entonces ocurría algo curioso: ni las abuelas querían besarlo, ni los hombres tomarse un vino con él, pero concitaba confianza y respeto. Igual no te rompía las costillas a base de abrazos, pero sabía que haría lo posible y lo imposible por no dejarte tirado, por resolverte un problema como vecino, por cumplir la palabra empeñada.

A Clavijo intentaron eliminarlo políticamente nada más pisar la Presidencia del Gobierno. ¿Quién? El PSOE, por supuesto, a base de denuncias chiripitifláuticas de una supuesta corrupción política durante su etapa de alcalde que en ningún momento se pudieron demostrar fehacientemente. Algunos medios de comunicación se sumaron al acoso para luego cobrar los favores prestados a los socialistas, y en cuanto el seráfico Ángel Víctor Torres ganó las elecciones y formó gobierno, comenzaron a cobrarlas de inmediato. Para CC, quedar fuera del Gobierno significó un shock, pero Clavijo y su equipo de colaboradores mantuvieron la moral, realizaron una buena labor de fiscalización y no desconfiaron de sí mismos. Clavijo los llevó por el desierto opositor hasta regresar a la Tierra Prometida. Quiere que el nacionalismo canario moderado y pactista sea respetado en Madrid, como demuestra el acuerdo de los migrantes menores no acompañados que implica la reforma de la Ley de Extranjería.

Clavijo desconfía realmente de cualquier exhibición sentimental. Eso le aleja de su antecesor en el cargo, Ángel Víctor Torres, al que se le rompió la voz en algún que otro discurso y se le escuchó gemir en una rueda de prensa mientras un volcán escupía lava en La Palma; pero le acerca a Pedro Sánchez. Lo que recata a Clavijo es una normalidad de andar por casa, una testarudez acrisolada, la capacidad de trabajo y el cumplimiento de los compromisos.

Hijo de un funcionario de Protección Civil y de una bibliotecaria, para Clavijo la familia es singularmente importante: el único lugar donde puede ser él mismo del todo. Más tarde se casó con la novia de toda la vida –una abogada– y tiene dos hijas.

A Clavijo han intentado liquidarlo políticamente con dos denuncias que no fructificaron. Ni siquiera llegó a ser procesado. Una vez eludida las celadas en los juzgados, se presentó de nuevo el pasado mayo, y a través de un pacto con el PP recuperó la Presidencia. Sus objetivos: quiere que quien gobierne cumpla la agenda canaria y, como un convencido socioliberal, quiere más libertad económica, menos y mejor burocracia, más apoyo a pymes y autónomos, excelencia en la educación pública y un sistema sanitario sostenible. Tal vez la agenda demandada y ese socioliberalismo reformista son incompatibles. Pero hasta ahora nadie se lo ha dicho.