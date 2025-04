El fin del liberalismo

Viktor Orbán y Donald Trump. / Zoltan Fischer /EFE

El liberalismo es la corriente de pensamiento sobre la que se han construido las democracias representativas y cuyo largo recorrido empezó hace ya varios siglos con las revoluciones inglesa, americana y francesa. Tiene una dimensión política, una social y una económica que han ido evolucionando y que no siempre han ido de la mano. Políticamente el liberalismo se ha fundamentado en el Estado de derecho, en el imperio de la ley, en la separación de poderes y en la idea de un gobierno limitado que intervenga lo mínimo en la vida de las personas y en la economía; desde el punto de vista social, situando al individuo en el centro de la sociedad, ha defendido la libertad y la autonomía individuales así como los derechos civiles; y por lo que respecta al ámbito económico, a partir del principio del laissez faire, ha abogado por el libre mercado, por la iniciativa privada y por la libre competencia.

Inicialmente, el liberalismo no era esencialmente democrático pero a lo largo del siglo XIX fue evolucionando hasta asumir la universalidad de los derechos políticos, y finalmente, ya en el siglo XX y recogiendo las enseñanzas de J. Stuart Mill acabó por asumir también los derechos sociales que implicaban, en muchos casos, acciones positivas por parte del Estado. Y también, a partir de las aportaciones de J.M. Keynes y como consecuencia de los fallos del mercado, terminó por aceptar la intervención del estado en la economía, aunque luego las corrientes neoliberales hayan apostado por hacer retroceder al Estado.

Podría decirse que el liberalismo ha sido una doctrina que ha muerto de éxito porque sus distintas dimensiones se acabaron convirtiendo en mainstream y fueron asumidas total o parcialmente por parte de las distintas ideologías. Y llegó un punto que Francis Fukuyama, en un momento en que la democratización parecía imparable tras la caída del bloque soviético, llegó a proclamar el fin de la historia como consecuencia de la extensión aparentemente imparable e irresistible de lo principios liberales y su traslación política (democracia liberal) y económica (economía de mercado) ya que no había ninguna alternativa lo suficientemente atractiva, ni lo era la vía China al comunismo ni tampoco las teocracias de corte islámicas. No obstante, esa profecía no se ha cumplido. En los años 90 sí que hubo una cuarta ola democratizadora pero desde entonces el número de sistemas democráticos no solo no ha aumentado sino que ha habido retrocesos, incluso en las democracias más consolidadas. Se ha extendido el fenómeno de las democracias iliberales, un concepto acuñado por Fareed Zakaria que hace referencia a regímenes en los que se celebran elecciones pero en los que los elementos del liberalismo político y social tales como el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la división de poderes y el respeto a las libertades civiles y a los derechos fundamentales se ve seriamente amenazado. La Hungría de Viktor Orban, quien asumió orgullosamente el concepto de iliberal, la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, la Rusia de Vladimir Putin y ahora incluso los Estados Unidos de Donald Trump, que, entre otras, amenaza con desafiar los límites constitucionales y con acceder torticeramente a un tercer mandato, son claros exponentes de esta deriva.

En cambio, lo que no se había puesto en duda, al menos hasta hora y de eso se ha beneficiado la globalización, era la dimensión económica del liberalismo, hasta el punto que China acabó optando por una economía de mercado socialista e incorporándose al comercio internacional gracias a su acceso a la OMC. Sin embargo, la decisión de Trump de imponer aranceles a todos los productos de fuera Estados Unidos supone un claro desafío a los principios del liberalismo económico que defiende el libre comercio, la mínima intervención estatal y la apertura de los mercados como motor de prosperidad. Una decisión que certifica, ahora sí, que ya son todas las dimensiones del liberalismo las que se ven cuestionadas. Paradójicamente el Día de la Liberación de Trump lo que va a traer en realidad es menos libertad.