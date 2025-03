Cañones versus mantequilla

El déficit comercial subió un 16,5 % hasta abril y alcanzó los 12.760,9 millones de euros

La mayoría de economistas del mundo hasta mi generación aprendimos introducción a la economía con el manual del premio Nobel Paul Samuelson. Para explicar el concepto de escasez de los recursos el primer ejemplo que usaba era el clásico gráfico de los cañones y mantequilla. Con una dotación dada de capital, trabajo y tecnología, los países que producen en la frontera de posibilidades de producción si quieren entrar en guerra y aumentar el gasto en defensa tienen que reducir la producción de alimentos.

En España tenemos una tasa de empleo bajísima y la mayor tasa de paro de Europa y aún estamos lejos de nuestra frontera de producción. Pero el Estado tiene el déficit público cercano al 3%, límite de las reglas fiscales europeas, es estructural y la regla exige reducirlo y la deuda pública está extremadamente alejada del 60% del PIB, objetivo exigido por las reglas. En una situación peor que España están Francia e Italia y se entiende que la Comisión haya decidido eliminar el gasto militar del cumplimiento de las reglas fiscales.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han doblado el gasto en defensa en 2023 con respeto a lo que heredaron de Rajoy en 2018 y en términos de PIB han pasado del 0,9% al 1,5%. Ahora el objetivo es subirlo al 2% del PIB, según el secretario general de la OTAN Pedro Sánchez se ha comprometido a hacerlo antes de este verano. Al no tener que incluirlo en el cumplimiento de las reglas fiscales, el principal problema es conseguirlo sin tener presupuestos, aunque Pedro Sánchez ha tenido que prorrogar sus presupuestos 4 de los 7 años que ha estado en Moncloa y eso no le ha limitado hasta ahora a doblar el gasto en defensa.

En 2024 el empleo, el consumo, los salarios y los beneficios crecieron y la recaudación del impuesto de la renta y el impuesto de valor añadido finalizó el año creciendo próxima al 10% y la del impuesto de sociedades y de beneficios al 20%, eso ha permitido al Gobierno aumentar el gasto en defensa y cumplir las reglas fiscales de Bruselas. La economía española entra en 2025 con fuerte inercia de crecimiento y la recaudación debería seguir creciendo con fuerza.

Lo que nos enseñaba Samuelson capítulos después era a tomar decisiones mirando al futuro y no al pasado y anticiparte a los problemas cuando se producen las causas y no cuando se ven los efectos. Para reducir la vulnerabilidad de contagio de inestabilidad financiera que puede provocar Donald Trump, Pedro Sánchez debería anunciar recortes de otras partidas de gasto para compensar el aumento del gasto en defensa, como acaba de hacer su homólogo laborista en Reino Unido Keir Starmer. Pero en el pleno de esta semana, donde de nuevo el presidente sintió su soledad política, ya dijo que no habría recortes, especialmente de gasto social.

El mayor problema puede ser si las locas políticas de Trump, sobre todo su deseo de devaluar artificialmente el dólar, acaban provocando inestabilidad financiera y tensión en la deuda pública española. Si eso se produce, Pedro Sánchez se vería obligado a aprobar recortes de gasto, como le sucedió a Zapatero en 2010 y en 2011 y a Rajoy en 2012 y 2013, y tendría que elegir entre cañones o mantequilla, pensiones, sanidad o educación, como nos enseñó el maestro Paul Samuelson.