Cambiar la historia de Cataluña, ese mérito

La diputada de la Asamblea de Madrid y expresidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, comparece en el Congreso de los Diputados / Ricardo Rubio | Europa Press

El mismo día en que la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la ex secretaria del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, comparecían en la comisión de investigación parlamentaria sobre la denominada Operación Cataluña, la emisora de radio catalana RAC1 hizo públicos los audios de una conversación entre Cospedal y el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, presumiblemente grabadas por él mismo.

En ellos se reconoce de manera bastante explícita la existencia de la Operación Cataluña destinada a desacreditar y a combatir el independentismo por medios ilegales. Y queda certificado, por tanto, que no es ni una ficción, ni una ensoñación por parte de independentistas con manía persecutoria, ni mucho menos el fruto de la acción individual de policías díscolos; sino que más bien se trata de una acción orquestada concebida para destruir al independentismo por parte del poder político, en la que, presuntamente y como mínimo, estaban implicadas Cospedal, que además de secretaria general del PP era Presidenta de la Junta de Castilla la Mancha y que luego fue Ministra de Defensa, y de la que, aparentemente, no era desconocedor el propio Presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

No obstante, tanto Cospedal, que aseguró no tener conocimiento de los audios, como Sánchez Camacho, negaron la validez de los mismos por su posible falta de veracidad, algo que podría no resultar descabellado en la era de la Inteligencia Artificial, así como por posibles fallos en la cadena de custodia. Pero lo cierto es que, sus declaraciones entraron en franca contradicción con lo que las presuntas voces de Cospedal y de Villarejo afirmaban en su conversación.

Es por ello que Junts per Catalunya, ERC y Bildu han reclamado que la Fiscalía del Estado investigue, algo que, dados los indicios y por pulcritud democrática ya se debería haber hecho hace tiempo. Al tiempo que aspiran a que tanto Cospedal como Rajoy vuelvan a comparecer en la comisión de investigación parlamentaria.

Pero más allá de las presuntas conductas delictivas que deberían investigarse y en su caso, ser juzgadas, algo que resulta muy llamativo del audio es cómo el excomisario Villarejo se vanagloria del supuesto éxito político que supuso el retroceso de CiU en las elecciones al Parlament de 2012 cuando pasó de 62 a 50 escaño, hasta el punto de llegar a afirmar que con sus acciones había cambiado un poco la historia en Cataluña.

Y desde luego que lo hizo pero no parece mucho mérito atribuirse los resultados de las elecciones que marcaron el pistoletazo de salida del procés, entendido este como el intento de realizar un referéndum de autodeterminación y de declarar la independencia de Cataluña. Porque fue precisamente en esas elecciones cuando el retroceso de CiU, la resurrección de ERC y la emergencia de la CUP dejaron a la vieja formación nacionalista a expensas de estos últimos partidos, dando inicio a una dura competición entre ellos que todavía dura por ver quien es más independentista.

En 2010, en cambio, Artur Mas había sido investido presidente de la Generalitat gracias a la abstención del PSC, en 2011 había logrado aprobar los presupuestos gracias al PP y ese mismo año, de la mano de Josep Antoni Duran i Lleida, obtuvo sus mejores resultados en unas elecciones generales. Y aunque el PP en 2012, con Sánchez Camacho al frente, mejoró ligeramente sus resultados, su influencia en la política catalana, desde ese momento se volvió irrelevante tuviese 19 escaños como entonces, 3 como en 2021 o 15 como tiene ahora.

Si lo que Villarejo y Cospedal&cía pretendían era evitar el crecimiento del desafío independentista, muy contentos con su labor no pueden estar, porque los resultados de las elecciones de 2012, en realidad, no hicieron más que atizarlo y efectivamente cambiaron la historia de Cataluña, y hasta la de España, pero en un sentido contrario al deseado. No hay que olvidar que el compromiso con la consulta fue la condición que puso ERC para investir a Artur Más tras esas elecciones.

Y de esos polvos estos lodos: el 9N, la ruptura de CiU y la desaparición de CDC y de UDC, Junts pel Sí, el referéndum del 1 de octubre, la declaración de independencia, el 155, el encarcelamiento y juicio de los líderes independentistas, el creciente protagonismo de Vox como acusación popular, un partido que hasta 2018 era irrelevante y que se disparó electoralmente gracias a su posición contraria al procés y al desgaste de los populares, la pérdida del poder del PP y la desaparición, desde entonces, de su potencial de coalición exceptuando a Vox ya que desde hace años ningún otro partido, con permiso de la diminuta Coalición Canaria, quiere pactar con él.

No obstante, la realidad es otra y el impacto de las acciones presuntamente delictivos en contra dirigentes de CiU en las esas elecciones fue muy limitado, ya que en el contexto de la gran recesión y de los recortes presupuestarios el gobierno de Mas estaba muy cuestionado por mucho que algunas encuestas, incluidas las del propio gobierno, le diesen mayoría absoluta.

Por tanto, el retroceso de CIU no fue culpa de la Operación Cataluña, sino que respondió más bien a razones endógenas. De hecho casi todos los partidos que gestionaron la crisis empeoraron sus resultados o perdieron las elecciones. Pero si aun así Villarejo y Cospedal lo creen y ves las elecciones de 2012 como un éxito, además de presuntamente corruptos parecen tontos vistas las consecuencias.