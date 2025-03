El 49 aniversario del golpe militar en Argentina

Cientos de personas participan en una manifestación por el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia" en Buenos Aires (Argentina). / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El 24 de marzo de 1976, hace 49 años, tuvo lugar en Argentina el golpe militar que provocó la dictadura más sangrienta de toda su historia. Desde 2002, la jornada se recuerda oficialmente como el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia". Cada año las movilizaciones a la Plaza de Mayo son masivas y en esta ocasión aún más, como crítica a los juicios del gobierno de Javier Milei favorables a la gestión militar y a la "guerra contra la subversión". Por eso, se insistió en que "¡Fue y es genocidio! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!".

La represión se cobró miles de desaparecidos, torturados, asesinados, secuestrados, represaliados y exiliados. A ésta se agrega la gestión económica de Alfredo Martínez de Hoz, ministro del ramo entre 1976 y 1981, con un tendal de perjudicados (trabajadores y empresas) por sus intentos fallidos de achicar el Estado, abrir la economía e impulsar el atraso cambiario. La política exterior estuvo marcada por dos conflictos. Uno casi provoca una guerra con Chile (por unas islas en el canal de Beagle) y el otro llevó a la guerra abierta con el Reino Unido a partir de la recuperación/invasión de las islas Malvinas o Falklands, según se mire.

Esta última aventura fue acompañada de grandes muestras de fervor popular, compartidas por casi toda la sociedad argentina, tras la reconquista de la soberanía nacional. El telón sobre un drama disparatado se corrió cuando la derrota fue innegable e inocultable, dando lugar al fin de la dictadura y al comienzo de la transición a la democracia, y del total desprestigio de los militares. El entusiasmo por el comienzo de la invasión fue comparable al vivido en 1978 por la conquista de la Copa Mundial de Fútbol en 1978, celebrada en el país.

La irrupción castrense en la política se dio en un contexto de violencia desenfrenada, tanto por el accionar del terrorismo de Estado y paramilitar contra la guerrilla y el de ésta, desde mayo de 1973, contra gobiernos democráticos. Esto provocó un intenso clamor para acabar con la violencia. En este caos premeditado (por los militares), las Fuerzas Armadas emergían como la herramienta más eficaz. Detrás del clamor estaba la idea, heredada de dictaduras pasadas, de que después de un período inicial de limpieza y puesta en orden se daría paso a una nueva convocatoria electoral. Pero esto no ocurrió, ya que los militares aspiraban a cambiar radicalmente a la economía y también a la sociedad y al sistema político, interviniendo en todo lo necesario para cumplir con sus fines y objetivos.

El golpe se produjo en un contexto en el cual prácticamente nadie, en Argentina ni en buena parte de América Latina, creía en la democracia. No creía la izquierda porque era formal, burguesa y oligárquica, una farsa que solo servía para perpetuar el poder de las clases dominantes. Tampoco creía la derecha, porque era la puerta que daba acceso al poder al populacho y a aquellas ideologías contrarias al ser nacional, el marxismo, para acabar con los fundamentos de una sociedad occidental y cristiana como la argentina. Tanto descreimiento dio paso una dictadura brutal y pese a tratarse del golpe más preanunciado de la historia, prácticamente nadie hizo nada para evitarlo.

Si bien han pasado casi 50 años de la llegada al poder del general Videla, aún hay temas no resueltos, discusiones por cerrar y heridas abiertas. Una de ellas es el número de desaparecidos, que los organismos de Derechos Humanos, comenzando por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y muchos militantes cifran en 30.000, mientras otros hablan de una cantidad inferior a 10.000. Para los defensores de los 30.000 se trata de una cifra simbólica, que no debe ser revisada de ninguna manera, y se ha convertido en una especie de arma arrojadiza. Por el contrario, para muchos de sus críticos hay razones de peso para reducir considerablemente su número. En todo caso, más allá del debate político, lo cierto es que la sociedad necesita saber con precisión el número exacto de desaparecidos y, de ser posible, su identidad. Y sean 30.000 los desaparecidos o menos de 10.000, las cifras hablan de una situación aberrante que no debe repetirse de ninguna manera. Cualquiera sea la cifra que se maneje es innegable que hubo una política sistemática de violación de los derechos humanos por parte de los militares.

Tras el debate por el número se esconde otra polémica en torno a la cuestión de los llamados "dos demonios", que para algunos compara, de forma injusta y con un claro objetivo político, el terror paramilitar y de Estado con el ejercido por los guerrilleros, especialmente Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Es verdad que el terrorismo de Estado no es en absoluto equiparable al terrorismo guerrillero, pero también es obvio que la lucha armada llevó al terror sistemático de parte del Estado.

El intento de manipular el pasado y el presentismo de las políticas de derechos humanos han convertido en héroes a quienes habían decidido tomar las armas para construir la patria socialista. La respuesta antitética de idealizar a los militares es igualmente desproporcionada y fuera de contexto. El mensaje negacionista del gobierno de Milei sobre las consecuencias de la dictadura militar pasa por la celebración del "Día de la memoria por la verdad y la justicia completa". Este adjetivo, completa, responde al sesgo de las políticas de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas anteriores. Por eso, mientras el debate se siga manteniendo en los extremos, de forma polarizada, será muy complicado cerrar buena parte de las heridas aún abiertas en Argentina.