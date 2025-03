La encrucijada de los Presupuestos: estaría bien que dijeran la verdad

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Isaac Buj - Europa Press

"Los Presupuestos Generales del Estado constituyen uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento". La relevancia la reconoce el propio Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero en la presentación de las últimas cuentas públicas. Dar categoría de normalidad a una anomalía constitucional y democrática no debería ser el principal argumento esgrimido por Pedro Sánchez para renunciar a presentar una ley de presupuestos que configura la arquitectura básica del Estado.

El Gobierno está en una encrucijada. No es fácil gobernar en minoría y siendo rehén de otros grupos parlamentarios que a veces quieren negociar y a veces no. ¿Por qué? Porque no les interesa para su relato, sin más. ¿Qué los partidos nacionalistas e independentistas podrían sacar cosas buenas para sus territorios? Sin duda. Lo han hecho siempre que eran necesarios sus votos, con Aznar y con Zapatero también. El momento político es tan enrevesado, tan complicado y tan falto de un rumbo cierto que el Gobierno sabe ya de antemano, tras sondear y tocar a las puertas de Junts o ERC, que no le van a aprobar la ley de presupuestos presenten lo que presenten y concedan lo que concedan.

En esta tesitura, el presidente del Gobierno podría decidir presentar sus cuentas. Elaborarlas, registrarlas y defenderlas en el Congreso de los Diputados y que no se aprobaran. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que acto seguido saldrían a pedir que convocara elecciones. Ya lo pide el PP cada día pero ahora lo harían con un argumento de más peso. A Felipe González le tumbaron los Presupuestos y convocó elecciones en 1996. Las perdió. Sánchez convocó por lo mismo en 2019 y ganó. Zapatero supo en 2011 que no podría aprobar las cuentas y convocó. Perdió. Rajoy gobernó con presupuestos prorrogados en 2012, 2017 y 2018. En cada uno de esos años no logró aprobar la ley presupuestaria hasta junio. A nadie se le ocurrió ir al Tribunal Constitucional como ahora sugiere el PP. Si se está incumpliendo un mandato constitucional, Sánchez no sería el primero ni el último.

Si miramos a las comunidades autónomas, todas las del PP en minoría salvo Valencia, siguen sin tener sus cuentas aprobadas. No sé si ahí verán también incumplimiento de la Constitución. Es impensable siquiera soñar un acuerdo de PSOE y PP. ¿Se imaginan? Un diálogo entre Sánchez y Feijóo que diga nos necesitamos mutuamente. Tú me dejas aprobar las cuentas estatales y yo te auxilio en las autonómicas, así ni tú dependes de Vox ni yo de los independentistas. Es tan imposible que es hasta irrisorio escribirlo. El PP quiere tumbar al Gobierno como sea. El PSOE quiere mantenerse en el poder como sea. Y en esas estamos.

Menos mal que la economía va bien y el estropicio será menor pero estaría bien que nos hablaran como adultos y nos contaran la verdad. ¿Se imaginan?: "No podemos aprobar unas cuentas. No vamos a convocar elecciones. Tenemos mimbres legales y margen económico para ir a una prórroga, que es otro mecanismo perfectamente establecido en nuestro ordenamiento constitucional. No es lo deseable pero es lo que vamos hacer". Eso sí, no nos digan que los Presupuestos no son imprescindibles, que se puede vivir sin Presupuestos y que pelillos a la mar porque total, para qué unas cuentas. Queda mucha legislatura por delante. Pueden pasar muchas cosas. Lo mismo este año no y el que viene sí. ¿O es que vamos a llegar a 2027 con las cuentas de 2023 prorrogadas? Claro que es excepcional. No creo que sea inconstitucional, tras consultar a varios catedráticos y profesores de Derecho Constitucional, pero indeseable y anómalo, sin duda.