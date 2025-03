Las carencias de España en defensa

Un grupo de militares en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza. / Europa Press/ Fabián Simón

Los tres jefes de los estados mayores de Tierra, Mar y Aire, Amador Enseñat, Antonio Piñeiro y Javier Salto, respectivamente, reclamaron hace apenas dos años, en la Feria de la Industria de Defensa, una Ley de Financiación para hacer frente a las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas. Esa exigencia nunca fue atendida por el Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo que ha desembocado en unas carencias estructurales que hacen muy poco creíble la disuasión, primer paso en cualquier estrategia de seguridad.

España, sostienen los expertos militares, puede enfrentarse a guerrillas y desplegarse con eficacia en misiones internacionales en colaboración con otras fuerzas extranjeras, pero no podría soportar lo que los militares llaman "la alta intensidad". Nuestro especialista en defensa, Juan José Fernández, lleva días explicando las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas en El Periódico y el resto de medios de Prensa Ibérica. Unas informaciones que reflejan los déficits de la defensa española, pese a ser la frontera sur de Europa y estar a pocos kilómetros del Sahel, una de las zonas más inestables del planeta y potencialmente más peligrosas.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus flirteos con Vladímir Putin a cuenta de la guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa la necesidad de incrementar el gasto en defensa, pese a las reticencias del Gobierno español por la negativa de sus socios parlamentarios, pero los resultados no se verán en ningún caso a corto plazo: de contratar hoy un caza F35, no llegaría hasta 2031, y formar a su piloto necesitaría de una década. En defensa, las capacidades no se adquieren de un día para el otro.

Las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas están claras -tanques, cazas, misiles y munición-, pero tantos años de desinversión pasan factura y las empresas especializadas también deberán activarse. Ya hay movimientos relevantes en esta línea y las compañías están acelerando los planes de concentración para dar respuesta a las demandas de rearme de la Unión Europea. No menos de 25 compañías conforman el ecosistema empresarial español vinculado a defensa, con Indra como empresa tractora.

Con las necesidades detectadas y las empresas dispuestas a hacer el esfuerzo necesario, sólo falta el impulso político. Ese que reclamaban hace dos años los tres jefes de los estados mayores y que quedó sin respuesta.