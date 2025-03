José Bretón, tras escuchar el veredicto por el asesinato de sus dos hijos en julio de 2013. / Pool

De La banalidad del mal, de Hannah Arendt, a Crimen y castigo, de Dostoyevski, pasando por El señor de las moscas, de William Golding, la literatura ha explorado durante años el mal y su origen, intentando entenderlo, porque no hay nada más humano que la maldad, la perversidad o la crueldad. El mal nos inquieta y nos intriga porque forma parte de nosotros. Por eso intentamos comprenderlo, para preverlo y protegernos, como si descifrar sus causas nos permitiera controlarlo. El mal no es ajeno a nosotros, sino una parte muy viva de lo que somos, y enfrentarlo es también entendernos.

Eddie y Manda Miller, los devastados protagonistas de Adolescencia, la serie de moda que golpea con la dureza de un puñetazo en el estómago, dejando sin aire al espectador, se preguntan en la última escena qué han hecho mal en la educación de su hijo Jamie, incapaces de entender lo que les ha sucedido pero necesitados de comprenderlo para seguir adelante.

Es lo que ha intentado, con mayor o menor fortuna literaria, eso no es lo importante, Luisgé Martín con El odio, el libro sobre José Bretón y el atroz asesinato de sus dos hijos: arrojar luz sobre las motivaciones de un crimen que años después aún nos estremece. Como Truman Capote en A sangre fría, Emmanuel Carrère en El adversario o Nicola Lagiogia en La ciudad de los vivos, tres obras basadas en hechos reales imprescindibles para entender el mal, en la línea de Arendt, Dostoyevski o Golding.

Censurar esta perspectiva no protege a las víctimas, sino que las silencia aún más, dejando el relato en manos del sensacionalismo, o lo que es peor, del olvido. La denuncia de Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por Bretón, es legítima. ¡Cómo no entenderla! Pero ha derivado en un precedente peligroso, al paralizar una obra literaria antes incluso de que llegue a las librerías, cuestionando hasta dónde puede llegar la censura en nombre del dolor.

No debemos ignorar el sufrimiento de la madre ni tampoco ser inocentes, porque es evidente que la colaboración de Bretón con Martín en la elaboración del libro pretende revictimizarla, pero la literatura está para arrojar luz en los rincones más oscuros de la condición humana. El odio no pretende, según su autor, glorificar a Bretón, sino que busca diseccionar su mente, y prohibirlo es negarnos la posibilidad de entender el mal, de aprender de él, de evitar que se repita. Su retirada de las librerías no sólo debilita la libertad de expresión, sino que asume nuestra incapacidad como sociedad de enfrentarnos a nuestra propia realidad. Si el libro provoca rechazo, que sean los lectores quienes lo juzguen. Porque el 'caso Bretón', símbolo en España de la violencia vicaria, merece ser explorado desde todos los ángulos. La literatura es un antídoto contra la superficialidad, nunca puede ser una amenaza, y la sociedad necesita herramientas para comprender el horror. Que el libro se publique, se lea y se critique. Todo menos silenciarlo.