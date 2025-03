Crisis de la vivienda en 2024

Archivo - Fachada de un edificio de viviendas / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En 2008 España sufrió una de sus peores crisis económicas de su historia, con la tasa de paro subiendo hasta un máximo del 27% y la destrucción de más tres millones de empleos y la sociedad la asoció a los excesos cometidos en la burbuja inmobiliaria. Como es lógico la reacción fue protegerse para que no volviera a ocurrir y, cómo nos enseñaba Joseph Schumpeter, sobre reaccionamos.

El sistema bancario tiene nuevas regulaciones que limitan los préstamos hipotecarios por encima del 80% de la tasación y la financiación de suelo a promotor que fueron las principales causas que provocaron problemas en las entidades que tuvieron que ser rescatadas y eso es bueno que preserve.

Pero los ayuntamientos y las comunidades autónomas dejaron de desarrollar suelo y promocionar viviendas de protección oficial y ese es el principal problema que tiene el mercado de vivienda en España y tiene difícil solución a corto plazo. Desde 2010 se finalizan unas 100.000 viviendas y el promedio histórico es de unas 250.000 y de un exceso de oferta en 2007 hemos pasado a una escasez de oferta preocupante, especialmente en las ciudades que atraen población.

Caixabank research ha publicado un clarificador informe sobre la vivienda. La bajada de tipos del BCE ha estimulado la demanda y ante la incapacidad de la oferta de reaccionar los precios han subido con fuerza a su máximo desde 2006. Algunas comunidades autónomas, principalmente Madrid, han subido el precio del módulo de metro cuadrado para que sea rentable para los promotores privados desarrollar vivienda de protección oficial y en dos años veremos muchas más viviendas en el mercado. La pregunta que se harán los ciudadanos es ¿por qué no lo hicieron antes? y ¿por qué hay comunidades autónomas que no lo hacen?

El informe destaca que la población creció en 2024 igual que en 2023, principalmente por la llegada de inmigrantes, pero la creación de hogares fue de unos 100.000, la mitad que en 2023 y similar a las viviendas finalizadas el año pasado. Por primera vez desde la Pandemia la creación de hogares no supera a las viviendas finalizadas y no aumenta la escasez de oferta pero según el Banco de España se necesitan unas 500.000 viviendas adicionales a los hogares que se creen el futuro.

¿Qué se puede hacer para aumentar la construcción de viviendas rápidamente? Una medida eficaz sería cambiar el silencio administrativo. Pasados unos meses si la administración no te contesta se entiende que la respuesta es que no lo puedes hacer y eso es un incentivo perverso para no erradicar la ineficacia y la burocracia. Si la respuesta fuera positiva, como sucede en EEUU, se podría triplicar la producción anual de viviendas a 300.000 año y en pocos años revertir la escasez de vivienda.

El problema es que, si no se reforma las administraciones públicas y contestan antes de vencer los plazos, el urbanismo podría ser un caos como en la época de Franco que se permitía construir en zonas inundables, como hemos comprobado en la Dana de Valencia del pasado año, encima del mar, en zonas naturales protegidas, etcétera.

Una solución sería un pacto de Estado entre el Psoe, que gobierna en España, y el PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, para reformar la ley del suelo y desarrollar en plazos más cortos. Yo me críe en Fuencarral pueblo por donde pasará la ampliación del Paseo de la Castellana y llevo 50 años escuchando que nuestras casas se van a revalorizar cuando se culmine el proyecto. ¿Cuánto han tenido que gastar los promotores de ese suelo durante 50 años y aún no han visto ni un euro de beneficio? ¿Quién va a invertir en nuevos suelos en España con este nivel extremo de incertidumbre?

El problema es que Pedro Sánchez ha demostrado muchas habilidades para llegar a la Moncloa pero la de llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición no es una de ellas. Nos queda crisis de vivienda para años.