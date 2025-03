De entrada, sí, pero faltan el cómo y el qué

Madrid acoge la cumbre de la OTAN del 28 al 30 de junio. EPC

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha acelerado la materialización del compromiso europeo de dedicar el 2% del PIB de cada estado a la defensa, aunque tanto la Comisión Europea como la OTAN ya han solicitado elevar el gasto por encima del 3%. La idea no es nueva y desde hace ya algún tiempo que, en el marco de la asunción de la autonomía estratégica, la Unión Europea ha empezado a ponerse las pilas y el anterior jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya reivindicó la creación de un fondo europeo destinado a reforzar la industria militar de los 27. Pero ha sido la política de Trump respecto de la OTAN y su posición relativa a la guerra en Ucrania el desencadenante de que finalmente la Unión se haya decidido a aprobar un plan para destinar 800.000 millones de euros a defensa. Este es una acuerdo ampliamente consensual en el seno comunitario del que solo se han desmarcado partidos miembros de la familias de derecha y de izquierda radical, aunque por razones distintas. Eso explica que Vox, EH-Bildu, Sumar y Podemos hayan votado esta semana lo mismo en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, existen muchos interrogantes todavía respecto a cual va ser el destino esos 800.000 millones. De hecho se está discutiendo que es lo significa hoy en día seguridad y los ministros de Economía y Finanzas se han inclinado por una definición laxa de la misma que permita imputar como gastos de defensa gastos que hasta ahora no eran considerados como tales. Un imaginativo ejercicio útil en términos contables pero que no debería desviar el foco de lo esencial, que es redefinir lo que se entiende por defensa en el actual contexto. Pero es que además también hay muchas dudas acerca de cómo se van a financiar esos 800.000 millones, buena parte de los cuales, 650.000, deben proceder de los presupuestos nacionales. Para ello se plantea la posibilidad de activar una cláusula de escape nacional en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permita que el gasto en defensa no compute como déficit, de poner en marcha el procedimiento de emergencia previsto en el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, de préstamos conjuntos por valor de 150.000 millones, de reorientar los fondos europeos porque como apuntó Von der Leyen en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo, ‘se ha acabado la ilusión de vivir de un dividendo de paz’, de movilizar capital privado o de ampliar el papel de del Banco Europeo de Inversiones para financiar más proyectos de defensa, aunque nada de ello se acabará de concretar hasta la cumbre prevista para el mes de junio.

Pedro Sánchez ha asumido el compromiso europeo de destinar el 2% del PIB a defensa y de hacerlo antes de 2029, pero su posición no cuenta con el apoyo ni de Sumar, su socio en el gobierno, ni de algunos miembros de la mayoría de investidura como Podemos, EH-Bildu o ERC. En cambio, el PP si que se ha mostrado predispuesto a avalar el incremento de gasto, al igual que Junts per Catalunya, PNV o CC, pero se le exige mayor concreción. Porque más allá de la intención de incrementar el gasto poco se sabe, al igual que en nivel europeo, de en que se pretende gastar, de como se va a financiar y existe el riesgo de que rate de hacerlo esquivando al Congreso a través de mecanismos extrapresupuestarios que no necesiten de ratificación parlamentaria como partidas aprobadas en Consejo de Ministros a cargo del Fondo de Contingencia, como viene haciendo de forma reiterada, o de créditos del Ministerio de Hacienda al de Defensa. Y eso es algo que no se debería permitir. La política de defensa es una política de Estado y en un momento de redefinición es necesario un amplio consenso que garantice su continuidad así como el máximo respeto institucional y procedimental.