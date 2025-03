Érase un hombre a un abogado pegado, Carlos Mazón

Carlos Mazón. / EP

Los políticos están malacostumbrados a los monólogos con aplausos automatizados en los mítines. Los figurantes aplauden sincopadamente, más como respuesta a la entonación del orador que como asentimiento al discurso que muchas veces ni escuchan. Muchos de esos políticos, además, han pasado toda su vida viviendo en cápsulas en las que asesores y líderes se dan mutuamente la razón en monólogos interminables y se autoconvencen de que nunca se equivocan, incluso cuando caen chuzos de punta. Siempre hay algún enemigo, interno o externo, que explica los errores propios. Carlos Mazón ha vivido toda su vida en ese mundo, primero como alto cargo de Eduardo Zaplana y luego como capataz alicantino del PP. Ese tipo de políticos se mueven mal en tres frentes, los que les obligan a tratar con la realidad: cuando se mezclan con la gente (Mazón ahora pasea por la Comunidad Valenciana encapsulado por sus incondicionales), cuando les preguntan los periodistas (Mazón hace ya criba de quién le puede preguntar) y cuando les inquieren los jueces. Lo peor de Mazón desde el desastre de la DANA de octubre no es su inoperancia y su torpeza, sino que ha abandonado la política de facto. Todo lo que hace y todo lo que dice pasa por el filtro de sus abogados. Desde este lunes sabemos por qué. La juez ha citado como investigada (antes imputada) a su consellera de Interior, Salomé Pradas. El futuro procesal de Mazón está en sus manos. Hasta hoy, los abogados de Mazón han preferido que pase por tonto o faldero antes que admitir que tenía la responsabilidad de estar en el centro operativo de emergencias cuando no lo estaba. Su frase más repetida es que el órgano facultado para tomar decisiones, el Cecopi, estuvo constituido en tiempo y forma, puesto que el presidente de la Generalitat no es miembro del organismo. Ese es el cortafuegos que ha levantado el bufete que asesora al presidente. Si Pradas declara que recibió la orden de no tomar decisión alguna hasta que llegara Mazón a la reunión, entonces el camino de la imputación parece inevitable. Por encima de todo, estamos ante un episodio de frivolidad política en el que se forma gobierno como si se repartieran sillas en la ejecutiva local de Alicante, se miran las emergencias como un chiringuito y se olvida que las muertes se podrían haber evitado o mitigado. Y se está convencido de que se puede mentir tanto como se quiera si la mentira se pronuncia con el tono grave de quienes declaran la verdad. Todo eso sirve para los mítines, para el parlamento, para las entrevistas masaje y para los canutazos. Pero los tribunales son otra cosa.

No es el primer partido ni el primer político que vive una situación así en la que los intereses de la defensa judicial de un militante pasan por delante. El PSOE pasó sus primeras experiencias con Luis Roldán y José Barrionuevo y ahora vive lo mismo con Aldama y Ábalos. El antecedente del PP, Alianza Popular, tomó esta medicina en el 'caso Naseiro' y vivió lo peor con Luis Bárcenas. Así las cosas, para Alberto Núñez Feijóo, lo peor del momento Mazón no es que tenga responder sobre sus actos en cada rueda de prensa, ni que esté en caída libre en las encuestas en la Comunidad Valenciana, lo peor es que Mazón es ahora un hombre a un abogado pegado y se puede llevar por delante cualquier persona y cualquier institución. Y si no que se lo pregunte a Rajoy.