El eterno retorno

Volodímir Zelenski, Donald Trump y J.D. Vance, durante la discusión en el Despacho Oval.

Recién salido de la imprenta, el último trabajo de Robert D. Kaplan, Tierra baldía, compara el momento actual que vive el mundo con la República de Weimar en la Alemania de hace un siglo, caracterizada por crisis políticas constantes, y observa que, al igual que entonces, la sociedad actual enfrenta una serie de crisis interconectadas que generan una sensación de ansiedad y claustrofobia.

Kaplan analiza cómo la tecnología ha transformado la geografía, estrechando las distancias y haciendo que los conflictos en cualquier parte del mundo nos afecten más directamente. Esta interconexión contribuye a la inestabilidad global, ya que las regiones están más entrelazadas que nunca. Nada nos es ajeno porque lo tenemos en nuestro móvil, pese a la distancia.

A cuatro días de que se cumpla un lustro del confinamiento por el covid-19, hay que plantearse si lo que describe Kaplan en su nuevo libro y las noticias que nos llegan todos los días a nuestros dispositivos son esa "nueva normalidad" que acuñó el politólogo austríaco Sailer-Wlasits en respuesta a la primera legislatura de Donald Trump y que todos parecimos asumir como inevitable durante la pandemia: una situación de crisis permanente que el populismo blandirá para erosionar nuestras libertades.

Cuando en la década de los 50 del siglo pasado, Schuman, Adenauer y De Gasperi pusieron las bases de lo que ahora es la Unión Europea, el objetivo principal era fomentar la cooperación económica y política entre los países europeos, especialmente Francia y Alemania, acérrimos enemigos históricos, para garantizar la paz a largo plazo tras las dos grandes guerras.

Tantos años después, Europa vuelve a estar en esa encrucijada, inaugurando la "era del rearme", en palabras de su presidenta, Ursula Von der Leyen, e intentando mantenerse a flote en ese mar de caos que ha provocado el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En realidad, Kaplan no es nada original con el título de su nueva obra. Tierra baldía es un intencionado homenaje al poema The Waste Land, publicado por T. S. Eliot en 1922 y que ofrece una visión desoladora de la civilización occidental tras la Primera Guerra Mundial. Dicen los expertos que la historia no es cíclica, pero sí que hay ciclos en la historia. Leer en un mismo fin de semana al Eliot de 1922 y al Kaplan de 2025 parece confirmarlo y nos sitúa en el concepto filosófico del "eterno retorno".