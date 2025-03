Un relato poco real

Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso de Junts. / Europa Press/ Alberto Paredes

Al PSOE y a Junts les interesa seguir juntos, aunque gesticulen como si la relación estuviera a punto de romperse, y que la legislatura no colapse. A los socialistas, porque los siete votos de los independentistas son imprescindibles para mantener la mayoría en el Congreso; a la formación de Puigdemont, porque quiere seguir siendo relevante y, además, la amnistía aún no se ha aplicado en su totalidad, pendiente del Constitucional. Les une el interés, como ya ha entendido el PP tras el último sainete de la cuestión de confianza.

Al igual que hizo la semana pasada con ERC y la quita de la deuda autonómica, el PSOE ha cedido en los últimos días a Junts la explicación pública del pacto migratorio. El problema, no desmentido por el Gobierno, es que el partido de Puigdemont está yendo mucho más allá de lo firmado, creando confusión.

Si atendemos a la propuesta suscrita por las dos formaciones políticas y remitida al Congreso, la Generalitat no podrá dictar su propia política migratoria, sólo ejercerá por delegación algunas funciones, pero sujetas siempre a la Ley de Extranjería y a la normativa europea. Los Mossos estarán en las fronteras, cierto, pero el sello en el pasaporte lo seguirán poniendo los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ni siquiera la Guardia Civil, que no tiene competencias para ello. Además, la Administración autonómica gestionará los permisos de residencia, estancia y trabajo, además de las expulsiones, pero sólo podrá realizar propuestas, la última palabra la tendrá el Estado. Finalmente, en la ley remitida al Congreso no aparece por ningún lado que se pueda exigir el catalán como requisito para obtener el permiso de residencia.

Como decíamos antes, la relación entre PSOE y Junts está revestida de interés, y por ello el Gobierno acepta tragarse el sapo del relato que Puigdemont y sus huestes han creado alrededor del acuerdo. Es evidente que el pacto significa un avance en el objetivo de los independentistas de disponer de todas las competencias posibles, ya que al fin y al cabo gestionarán una responsabilidad importante, pero lo presentado esta semana estaría muy lejos de satisfacerles si no hubieran regresado a cierto autonomismo.

El mayor riesgo de este pacto, sin embargo, está en el preámbulo de la ley, donde el PSOE parece comprar el relato de Junts sobre el peligro que la inmigración puede suponer para la "identidad catalana". Otro sapo que acepta tragar el Gobierno para mantener los decisivos siete votos de los de Puigdemont, en plena competencia con la ultraderecha autóctona de Aliança Catalana, que comienza a morder su electorado en el interior de Cataluña. El partido radical que lidera Sílvia Orriols es la explicación a que el relato que Junts ha urdido alrededor del pacto migratorio poco tenga que ver con lo que está escrito negro sobre blanco.