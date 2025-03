La oportunidad de Europa

Cumbre europea para analizar la situación de Ucrania / EFE

Estamos asistiendo a un reseteo drástico en las relaciones transatlánticas y la arquitectura global que no habíamos conocido desde la caída del Muro de Berlín y, anteriormente, el final de la II Guerra Mundial. Puede resultar muy socorrido achacarlo meramente a la personalidad del nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero corremos el riesgo de ignorar las tendencias profundas que ya se venían atisbando hacía tiempo y entender que, por mucho que pueda alejarnos a los europeos de la zona de confort, difícilmente será pasajero.

La reorientación del interés de Norteamérica hacia Asia -lógicamente a través del Pacífico- no es una novedad siendo perfectamente comprensible. También Europa mira hacia Asia pero en la dirección exactamente opuesta, hacia el Este con el Medio Oriente e India por medio. La Guerra Fría nos permitió a los europeos, fraccionados en varias decenas de estados, eludir en buena medida nuestra responsabilidad de defensa y presencia global delegándola en los EEUU como única gran potencia occidental, interesada además en que de Europa no surgiese otra guerra mundial más. La OTAN fue la respuesta a esta desproporción de asunción de responsabilidades donde el peso y el liderazgo substantivo recayó en la única potencia real. La progresiva descolonización erosionó enseguida el contrapeso que poco antes aún podían poner británicos y franceses mientras que Alemania occidental recuperaba paso a paso su soberanía fuertemente condicionada.

Ante esta división de responsabilidades y la gran destrucción que habían dejado dos grandes guerras en el continente, la prioridad era la economía y su integración a través de los antecesores de la actual UE desde principios de los 50s. Los inspiradores y fundadores de la UE sabían que hubiera sido mucho más complicado comenzar por la seguridad o la política exterior y que, si el proyecto maduraba, caerían estas con posterioridad. Difícilmente puede haber un momento más oportuno para ello.

Hubo otra cesura no menos potente con la caída del Muro de Berlín y la rápida ampliación hacia el Este de la UE. No deja de resultar significativo como los verdes alemanes, que recogieron el espíritu de protesta del 68 y que siempre habían sido muy críticos hacia la República de Bonn, de repente se sintieran nostálgicos de ella. La necesidad de ampliar a los países del antiguo bloque soviético similares condiciones de vida del resto de europeos volvió a poner a la economía en el centro de atención y, tácitamente, los norteamericanos siguieron asegurando la paz en Europa y en otros muchos lugares, sobre todo del Medio Oriente.

Cuando se produce una crisis o amenaza no es lo más inteligente pretender ignorarla o combatirla, sino que si es substantiva hay que preguntarse primero si no se puede aprovechar para abordar retos pendientes emulando a la navegación a vela donde, cuando el viento no es el deseado, resulta preferible avanzar en zigzag antes de quedarse parado. La principal desventaja del status quo, siempre tan incómodo de superar, ha sido el hecho que la distribución de responsabilidades entre Europa y EEUU no ha sido nunca equilibrada desde 1945 y, por ello, fuente de roces. Por un lado, Europa no asumía plenamente su responsabilidad de defensa de su propio territorio pero a la vez, estaba ausente de las grandes decisiones exacerbado por la dificultad de saber quién la representaba con la suficiente autoridad. Es legítimo que las sucesivas administraciones norteamericanas exigiesen a Europa más compromiso presupuestario hacia la defensa, pero tampoco era realista si no comportaba la asunción de un mayor protagonismo europeo -que no inercial de los estados- en las grandes tomas de decisión.

La Europa de los 27 dispone del suficiente músculo industrial y económico para sustentar una defensa proporcional a su dimensión global que haga desistir a cualquier actor exterior de amenazarla, así como de la gobernanza adecuada para vertebrarla. Por otro lado, carece de sentido aportar más recursos a una defensa centrada en una OTAN que la nueva administración en Washington ignora.

La respuesta más racional a este desafío no puede ser otra: la UE debe asumir las plenas competencias de defensa y política exterior incluida la cooperación. Ello no implica la desaparición de los ejércitos nacionales como no lo hizo en la I Guerra Mundial en el caso del Imperio Alemán donde convivían unidades de cada uno de los elementos que los conformaban (regimientos bávaros, prusianos, sajones,…). La UE además dispone de mecanismos para incorporar a sus políticas a terceros estados interesados como ocurre en el caso de la investigación, educación (Erasmus), mercado de carbono, etc. lo que dejaría abierta la puerta a países claves y alineados en esta cuestión como el Reino Unido o Noruega. Obviamente, las inercias de los últimos 2 países formalmente neutrales de la UE (Austria e Irlanda) deberían superarse mientras que en el caso de nuevas adhesiones habría que calibrar muy rigurosamente el compromiso europeo de los candidatos para repetir los problemas que se han visto en relación a la posición europea en la guerra de Ucrania. La entrada en el corazón de la gobernanza europea centrada en seguridad y política exterior podría reservarse a una ulterior fase.

La compilación del poder decisorio en la UE en estas 3 materias -exteriores, defensa y cooperación resulta clave para superar la distorsión que para el resto del mundo supone la dualidad de los estados miembros, demasiados y muchos excesivamente pequeños y la UE. La cooperación permitiría complementar los elementos disuasorios s o económicos como el comercio --ya incluido en las competencias exclusivas de la UE- con los proactivos para superar, gracias a una mayor masa crítica, las causas subyacentes de subdesarrollo con recursos substantivos y construir relaciones bilaterales de largo recorrido. Por otro lado, la UE debería superar la excesiva regulación en detalle que ahoga la actividad económica y genera un considerable rechazo social, especialmente en el mundo rural para centrarse en lo realmente prioritario.

Sobre esta arquitectura se podría con posterioridad y, cuando los valores atlantistas y de derecho internacional vuelvan a compartirse, construir nuevas estructuras mucho más sólidas y que ya no estuvieran circunscritas únicamente al Atlántico Norte sino a todos los países que compartan los valores democráticos de la civilización occidental, obviamente Europa y Norteamérica, pero también Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda o los países australes de Sudamérica. Para ello, la OCDE si se le dota de los suficientes recursos podría servir de catalizador de parternariados con otros países que quisieran construir sociedades democráticas abiertas y apoyarles coordinadamente en su camino alineando las políticas de sus miembros en comercio y cooperación.

Este camino, no exento de riesgos, requiere de un sacrificio especial por parte de un gran país europeo que es Francia. Mientras no se reforme el Consejo de Seguridad de la ONU, es el único país europeo miembro permanente que obviamente debería ser transferido a la UE. Ello otorga a Francia un rol decisivo y trascendental en ese proceso que se atisba ha entendido y que requiría de un decidido reconocimiento por parte del resto de los países europeos.