Lo que el FLA ha separado que lo una Trump

La estúpida teoría de la polarización que manejan los spin doctors presupone que, para ser alternativa creíble, la oposición debe estar siempre en contra del gobierno aun cuando tome decisiones correctas. Este viernes por la tarde los periodistas que vivimos fuera de las trincheras asistimos a un episodio excepcional. El equipo de comunicación de Alberto Núñez Feijóo se apresuró a distribuir un tuit en X en el que expresaba su total apoyo al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski que acababa de ser vapuleado en la Casa Blanca por el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos que se comportaron como dos matones de un bar de carretera. Pocos minutos después, los voceros de la Moncloa replicaron el tuit emitido en idénticas circunstancias por el presidente Sánchez. Trump, en el tablero español, quedó arrinconado junto a Abascal que volvió a demostrar que su patria es la ideología antes que España. Fue un pequeño placer y una constatación de que el sistema político español está plenamente integrado en la UE. Los partidos españoles, por un día, dijeron lo mismo en Madrid que en Bruselas. Ahora que han cogido carrerilla igual podrían organizar una cumbre para proclamar ante el mundo que España hará la contribución que Europa necesita a la nueva política de defensa sin el paraguas de los Estados Unidos. Porque este es el tema.

No es un tópico. Estamos viviendo un momento decisivo en la configuración geopolítica del planeta para el siglo XXI. Estados Unidos prefiere tener de aliado al gas ruso que a la democracia europea para la batalla decisiva contra China que, quizás, ya ha perdido en lo esencial. La defensa del modelo de vida europeo pasa ahora por la defensa militar. El amparo a Zelenski es creíble porque lo encabezan dos potencias nucleares, Francia y el Reino Unido, pero salir del paraguas norteamericano es mucho más que una metáfora. Implica implicarse. Gastar en defensa lo que no hemos gastado durante la segunda mitad del siglo XX. Trump ha puesto fin a lo que podríamos llamar el "dumping militar", la ventaja competitiva de la UE al no gastar parte de sus impuestos en defensa. La oportunidad para Europa es que lo ha ejecutado como un matón de bar de carretera, convirtiendo la diplomacia en un puro cálculo de coste-beneficio. Te pago los misiles hasta igualar el precio de las tierras raras que me venderás. Y así no se ganan las guerras, solo algunas escaramuzas. Esa es la oportunidad de Europa y si los tuits del viernes son verdad España estará en el lado correcto de la historia con el pleno acuerdo de los dos partidos que pueden gobernar. Y el Rey ha podido poner la guida del pastel. Trump une lo que el FLA separa.