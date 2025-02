La electrificación industrial: una oportunidad para liderar la reindustrialización verde en España

Energías renovables / Shutterstock

La transición hacia una economía descarbonizada no es solo una responsabilidad ambiental, sino también una oportunidad histórica para transformar nuestra industria y fortalecer nuestra competitividad. En este contexto, España se encuentra en una posición única para liderar la reindustrialización verde en Europa gracias a su mix eléctrico, cada vez más bajo en carbono y con una creciente proporción de energías renovables.

El reciente informe Electrificación directa de la industria en España: oportunidades y retos en el sector agroalimentario, elaborado por Cleantech for Iberia con el apoyo de la European Climate Foundation, destaca las ventajas y retos de electrificar la industria española. El documento deja claro que la electrificación no es solo una técnica más para reducir emisiones; es un catalizador de eficiencia energética, seguridad y sostenibilidad.

Un liderazgo al alcance

Las cifras respaldan el potencial de España. Con una de las redes eléctricas menos intensivas en carbono de Europa, nuestra industria puede amplificar las reducciones de emisiones al adoptar tecnologías de electrificación como bombas de calor, calderas eléctricas y almacenamiento de energía térmica. Estas tecnologías, además de ser eficaces, ofrecen soluciones adaptadas a distintos sectores, desde la agroalimentación hasta industrias pesadas.

En particular, el sector agroalimentario emerge como un líder natural en este proceso. Representa el 5,8% del PIB español (o el 11% si consideramos toda la cadena alimentaria) y cuenta con necesidades térmicas moderadas, entre 20 °C y 260 °C, lo que lo hace más fácil de descarbonizar en comparación con industrias como el cemento o el acero. En palabras del informe, este sector tiene “un caso convincente para la adopción temprana de tecnologías de electrificación”.

Retos y soluciones

Sin embargo, la electrificación enfrenta barreras significativas que debemos superar con una hoja de ruta colaborativa. Entre estas barreras destacan los costos de implementación, la integración de instalaciones en zonas rurales y la necesidad de modernizar infraestructuras eléctricas.

Para ello, el informe propone una serie de medidas políticas y económicas clave. Promover incentivos fiscales, como la reducción del IVA en electrificación industrial, y facilitar el acceso a líneas de financiación específicas son pasos imprescindibles. Además, es vital que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) contemple presupuestos dedicados a proyectos de electrificación en futuras versiones.

En el ámbito técnico, la adaptación de la red eléctrica es prioritaria. Esto incluye mejorar las capacidades de conexión en zonas rurales, aplicar tarifas flexibles por tiempo de uso y priorizar inversiones en infraestructuras de transmisión y distribución. Solo así podrá España integrar plenamente las energías renovables y garantizar un suministro eficiente.

Una visión integral

La electrificación no debe verse como un objetivo aislado, sino como parte de una visión más amplia que incluya sistemas energéticos inteligentes y soluciones de almacenamiento. Estos avances permiten a las industrias optimizar sus operaciones, aumentar la flexibilidad y reducir costos. Además, facilitan una transición gradual hacia una generación renovable total, alineándose con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

En Cleantech for Iberia creemos firmemente que liderar la electrificación directa de la industria no solo mejorará la competitividad de España, sino que también sentará las bases para una reindustrialización verde que inspire a toda Europa. Estamos ante una oportunidad única de transformar nuestro tejido industrial, reducir emisiones y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. No dejemos pasar esta ocasión.