La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside un Consejo de Política Fiscal y Financiera. / EFE/ Kiko Huesca

El Consejo de Política Fiscal y Financiera será hoy el campo de batalla en el que PSOE y PP evidenciarán la imposibilidad de llegar a acuerdos de Estado que mejoren la vida de los ciudadanos, pese a ser las dos únicas fuerzas políticas que pueden gobernar este país. Otro duelo a garrotazos tan recurrente que hasta genera pereza pensar que, en este mismo instante, la CDU y el SPD alemanes están negociando en Berlín cómo gobernar conjuntamente para sacar al país del atolladero político, económico y social en el que se encuentra sin hacer cesiones a los extremistas de izquierda y derecha.

En España eso es imposible. Lo constatamos día a día con un presidente del Gobierno y un jefe de la oposición incapaces de alcanzar el mínimo consenso en favor de los ciudadanos. Pasa ahora con Sánchez y Feijóo, pero ha sucedido en el pasado con quien ocupara la Moncloa y la sede del PP en Génova. No es nuevo, pero por conocido no deja de ser grave.

El choque de hoy, y de los próximos meses, será a cuenta de la condonación a las autonomías de una parte de su deuda. Independientemente de si la quita es necesaria o no y genera agravios entre territorios, al margen de si es inaceptable o no que el sistema de financiación de las comunidades lleve caducado una década, la condonación no es fruto del consenso, sino que se decidió en un pacto entre PSOE y ERC para investir presidente a Sánchez. Y ahí encontramos el pecado original, que tampoco es nuevo. De forma reiterada, cualquier modificación del sistema de financiación de las autonomías se han abordado al calor de pactos de investidura o legislatura con los nacionalistas. Fue el caso de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y, en menor medida, de Mariano Rajoy.

Son pactos que poco o nada tienen que ver con el interés general del conjunto de las comunidades autónomas y que están abonados, por tanto, a la batalla política, con el agravante de que exacerban el enfrentamiento entre territorios. La famosa quita no deja de ser un parche ante la necesidad real: reformar el sistema de financiación de las comunidades, que difícilmente pueden abordar los retos de 2025 con recursos de 2014. Que no se haga es responsabilidad de PSOE y PP, que gobiernan en 15 de las 17 comunidades españolas.