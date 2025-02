Nostalgia de lo que nunca existió

El presidente de EEUU, Donald Trump. / Lenin Nolly/SOPA Images via ZUMA / DPA

La llegada de Donald Trump a la presidencia americana ha agitado la política internacional. Pocos días antes de su toma de posesión afirmó su voluntad de recuperar la administración estadounidense del Canal de Panamá, reclamó extender la influencia norteamericana a Groenlandia y reafirmó su intención de acabar con las guerras. Ya presidente este propósito le he llevado a proponer la conversión Gaza en una zona vacacional, algo que implicaría reubicar a los gazatíes, y ha amenazado con abrir las puertas del infierno en ese territorio si Hamas no liberaba a todos los rehenes, algo a lo que ahora el grupo terrorista ya parece dispuesto. Respecto a Ucrania ha iniciado conversaciones bilaterales con Rusia relegando al país afectado por la invasión sino que lo ha considerado culpable de la guerra, ha llamado dictador a su presidente, Volodimir Zelenski, y le ha reclamado la convocatoria de elecciones. Eso al tiempo que ha ninguneando a sus aliados europeos, que además han tenido que aguantar como el vice-presidente Vance les leía la cartilla en la Conferencia de Seguridad de Munich del pasado fin de semana. Asimismo, Trumo ha anunciado que va a desmantelar USAID, la agencia norteamericana de ayuda al desarrollo y principal donante mundial y la retirada de Estados Unidos de la OMS y de los Acuerdos de París sobre el cambio climático. Por no mencionar los anuncios de cambios en materia de política arancelaria. Y todo ello haciendo gala de un unilateralismo desacomplejado y de una ausencia total de tacto por no hablar directamente de malos modos y de medias verdades cuando no de mentiras o injurias.

Con este comportamiento, que por otro lado no sorprende dados los anuncios previos y los antecedentes de su primera presidencia, Trump ha hecho saltar las alarmas y son numerosas las voces que advierten de que estamos ante un cambio de paradigma en la política internacional., en particular por como está tratando a Europa. Muchas de estas interpretaciones consideran que se ha quebrado un orden un internacional basado en el multilateralismo y en la aceptación de reglas de convivencia y en el respeto mutuo, pero este es un orden que, en puridad, nunca ha existido. Porque aunque el sistema internacional que se configuró tras la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas, los Acuerdos de Bretton Woods que dieron lugar al nacimiento del FMI y del BM, y el GATT que alumbró las reglas comerciales, daban apariencia de multilateralismo, la Guerra Fría acabó conformando un sistema bipolar en el que primaban los intereses de las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que se embarcaron en una carrera armamentística y en la conquista del espacio y que no dudaron en deslocalizar los conflictos armados y en intervenir unilateralmente allí donde lo consideraron necesario para defender sus intereses, sin que las Naciones Unidas pudiesen hacer nada para evitarlo. Pero es que además el sistema de patrón oro del dólar derivado de Bretton Woods cedió en 1971 dando lugar, por decisión del presidente Richard Nixon, a una devaluación del dólar y una política proteccionista por medio de la instauración de aranceles para compensar el déficit comercial americano. Como ahora pero sin devaluación. Y en ese contexto una Europa dividida bajo la órbita de influencia de las dos superpotencias certificaba su declive en el sistema internacional y la parte occidental, con la aspiración de vivir en paz, ponía en marcha el proyecto europeo a través de la CECA primero y luego del Tratado de Roma que se fue ampliando sucesivamente, siempre bajo el paraguas militar de la OTAN.

Tras la caía del muro de Berlín y la descomposición del bloque soviético pareció abrirse una etapa de hegemonía americana, sin otras potencias que pudieran hacerle sombra. Se intuía el despertar de China pero todavía no era percibida como una amenaza por la creencia de que la presencia de Japón y de una eventual Corea unificada mantendrían el equilibrio de poder en Asia Oriental. Mientras tanto, la Europa comunitaria se reforzaba a través del tratado de Maastrich que dio lugar a la Unión Europea y empezaba a preparar la Unión Económica y Monetaria y su futura ampliación tras los procesos de democratización de los países del Este. Durante esa década Estados Unidos asumió el papel de gendarme y defensor del mundo libre. Lideró la Guerra del Golfo con una coalición internacional bajo el amparo de la ONU contra Irak tras la invasión de Kwait, impulsó los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP y los Acuerdos de Washington y de Dayton que pusieron fin al las guerras en la antigua Yugoslavia. Promovió además la transformación del GATT en la OMC, bandera de la nueva hegemonía liberal a la que hasta China se adhirió en 2001. Entonces y solo entonces el multilateralismo pareció funcionar aunque visto en perspectiva, quizás no fuera más que una ilusión fruto de la confluencia de los intereses de la potencia hegemónica y los de buena parte de la comunidad internacional cuando se pensaba que los procesos de democratización eran imparables, no en vano se acababa de producir la cuarta ola, que el capitalismo era incontestable, hasta China lo abrazaba en una versión sui generis, y que se estaba asistiendo al final de la historia.

Pero no era así y el mundo bien parecía más bien bocado a un choque de civilizaciones. El impacto del ataque terrorista del 11S llevó a Estados Unidos a adoptar una política internacional más intervencionista y más unilateral que culminó con su operaciones en Afganistán en busca de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda responsable de los ataques, y más tarde en Irak sin el aval de las Naciones Unidas - su secretario general Kofi Annan llegó a calificar esa intervención de ilegal- aunque Estados Unidos y sus aliados trataron de amparar su actuación en resoluciones del Consejo de Seguridad. A partir de ese momento el liderazgo de Estados Unidos se empezó a ver cuestionado, estalló la crisis de 2008, cuyo origen se sitúa precisamente en ese país y bajo la presidencia de Obama, a pesar de que la amenaza del terrorismo yihadista había crecido, se había diversificado y se había extendido al calor de la primaveras árabes, optó por un repliegue y empezó a retirar las tropas en Irak y en Afganistán. Un repliegue que bajo el lema ‘America First’ se vio acentuado con la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2016. Oriente Medio constituía una excepción y Estados Unidos impulsó los Acuerdos de Abraham en 2020 entre Israel y los Emiratos Árabes que apuntaban cambios en el statu quo de la región. La nueva administración demócrata de Joe Biden no revertió el repliegue, y de hecho, fue este presidente quien culminó la total retirada americana de Afganistán acordada por Trump con los talibanes por medio del Acuerdo de Doha, a cambio de que garantizasen la no presencia de Al Qaeda en su territorio y que se hizo sin contar con el legítimo gobierno afgano. Exactamente lo mismo que ahora se pretende con Ucrania pero sin tanto ruido. Un gobierno que fue rápidamente derrocado a manos de los talibanes que han exacerbado sus políticas en contra de las mujeres, como Irán, en medio de atronador silencio por parte de la comunidad internacional. En cambio, Biden sí que optó por ayudar a Ucrania ante la agresión rusa, y a Isarel frente al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 al tiempo que no dudó en suscribir un acuerdo militar con Australia y el Reino Unido en la región Indo-Pacífica (AUKUS) con el objetivo de contrarrestar la influencia China en la región, del que no fueron informados los aliados europeos de la OTAN y que se saldó con la cancelación de un contrato con Francia para la compra de submarinos por parte de Australia, en favor de Estados Unidos. Muy multilateral y respetuoso no parece.

Durante la primera década del nuevo milenio la Unión Europea, por su parte, siguió ampliándose pero fracasó en su intento de regirse por una Constitución y el Tratado de Lisboa puso fin a la Unión Europea Occidental, que agrupaba a los países miembros de la OTAN y de la UE y que debía ser su brazo militar por lo que la dependencia de la alianza atlántica se mantuvo. La crisis económica de 2008 y las incertidumbres que acechaban al euro llevaron a la Europa unida a concentrarse en salvarlo, algo que logró gracias al ‘whatever it takes’, de Mario Draghi, entonces presidente del BCE y autor de una de las principales reflexiones recientes sobre el devenir del proyecto europeo, que ya entonces empezaba a tambalearse. La gran recesión, las políticas de austeridad y la crisis de los refugiados en 2015 impulsaron el crecimiento de opciones críticas con el proyecto europeo, a la izquierda y a la derecha, que cuestionaban su legitimidad y dificultaban todavía más el imprescindible consenso. Y no solo eso sino que el proyecto empezó a menguar cuando en 2016 un referéndum en el Reino Unido avaló su salida por medio de la inédita activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, salida que se hizo efectiva el 31 de enero de 2020, a las puertas de pandemia. Esta calamidad sin embargo, tuvo la virtud de reactivar la Unión gracias a la respuesta coordinada en materia sanitaria y para mitigar el impacto socioeconómico y contribuir a la recuperación. Una unión que tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2023 tomó conciencia de su dependencia energética, a pesar de que se había ido reduciendo desde 2011, y empezó a profundizar en la idea de la autonomía estratégica, de la que la defensa europea es un pilar fundamental. Por ello recientemente decidió incrementar su nivel de gasto en ese terreno, no tanto quizás como le exige Estados Unidos y de manera desigual en función de la percepción de amenaza, Polonia gasta más del 4 por ciento de su PIB. En paralelo la UE que ha decidido potenciar al desarrollo tecnológico vinculado a la Inteligencia Artificial al tiempo que es pionera en su regulación.

Mientras tanto, la culpable de pandemia, China, silenciosamente ya se había convertido en una potencia mundial que desafiaba el poder de Estados Unidos y Rusia se sentía reforzada tras haber violado la soberanía ucraniana anexionándose Crimea en 2014 sin apenas consecuencias, habiendo extendido su influencia con la intervención militar en Siria, la primera vez que lo hacía desde el fin de la Guerra Fría fuera del territorio de la antigua URSS y siendo una de las principales suministradoras de energía de la Unión Europea. Estos dos países, ambos miembros de los BRICS, las economías emergentes que desafían cada vez más el poder económico del G7 y amenazan con forjar alianzas políticas en detrimento de la hegemonía de Estados Unidos y de la supremacía occidental. Polaridad que no multilateralismo.