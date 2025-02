El palmario retraso de Mazón

Reunión del Cecopi el 30 de octubre, horas después de las inundaciones de la DANA. / Levante-EMV

Casi cuatro meses después de la catastrófica DANA de Valencia, desconocemos qué hizo realmente el 'president' Carlos Mazón durante las horas clave en las que se gestó la tragedia y por qué no estaba al frente de la emergencia. En este tiempo, Mazón ha intentado desviar la atención de su gestión aquel 29 de octubre, pero la jueza de Catarroja que centraliza la investigación ha vuelto a poner el foco en la falta de dirección política en esos momentos decisivos.

La magistrada centra su investigación en la "palmaria ausencia" de avisos a la ciudadanía, cree que la falta de alertas provocó que la población "no pudiera tomar ninguna medida para protegerse" y habla de la "evitabilidad del abrumador número de fallecimientos". Las 224 víctimas, y tres desaparecidos, de una jornada trágica. La investigación de la jueza, de la que están dando cumplido detalle estos días los compañeros del diario Levante, revela que al menos 70 minutos antes de que los móviles de los valencianos sonaran con la alerta había un texto escrito. ¿Por qué no se envió?

Los primeros indicios con los que trabaja la jueza indican que la ex consejera de Justicia, Salomé Pradas, máxima autoridad al mando en la emergencia, estaba incapacitada para tomar decisiones sin el aval del desaparecido Mazón. Los momentos de tensión vividos en la sala del Cecopi aquella tarde, con palabras gruesas y exabruptos entre los asistentes, avalan el camino por el que está discurriendo la instrucción de la juez de Catarroja, que no es otro que el de apuntar al "tardío" envió de la alerta a la población, que "no pudo protegerse".

Las comillas utilizadas a lo largo de esta newsletter señalan las consideraciones de la magistrada instructora en un demoledor auto judicial que ha convulsionado Valencia. Y es así porque en otro momento del mismo sostiene que los daños materiales, que afectaron y siguen afectando a centenares de miles de personas, "no se podían evitar, las muertes sí".