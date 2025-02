'Manos a la obra'. / LP

El 25 de diciembre del año 2006 se estrenó en España la serie Manos a la obra que narraba la historia de Manolo y Benito, dos albañiles chapuceros que destrozaban todas las reformas para las que eran contratados. Dos décadas más tarde, aunque esa serie no se televisa, les puedo asegurar que quienes empiezan un proceso de obras, de alguna manera topan con Manolo y Benito, lo que como los tiempos cambian, ahora Manolo es Ikea y Benito es Leroy Merlin.

Me aconsejaron que no escribiera este artículo, no al menos hasta que las obras hayan terminado, pero como me ocurre cada vez que protagonizo una injusticia ajena o, en este caso, propia, las yemas de los dedos cobran vida y se desahogan tecleando sin cesar. Quizá es mi manera de perder la compostura, las formas y la educación, que bastante a raya las mantengo a pesar de las ganas de mandar a más de uno al carajo. Ustedes se preguntarán por qué comparo a estas dos grandes empresas con los personajes de la serie, pues miren, primero por la falta de profesionalidad, y segundo, por las chapuzas con las que estamos teniendo que lidiar.

Por ejemplo, ¿ustedes saben que cuando compran los muebles en Ikea y pagan el transporte y la instalación le están pagando a tres empresas distintas? Los muebles se los pagan a Ikea, pero el transporte y la instalación, que salen por un riñón (busco donante) se los abonan a dos subcontratas con las que no tienes contacto. Ellos te llaman para decirte el día en el que te traen el material y el día en el que te lo instalan; sin embargo, si no aparecen en la fecha acordada (algo habitual), no tienes con quién contactar directamente, sino que debes llamar a Atención al Cliente de Ikea y ellos hacen la incidencia. En cambio, esto no es lo peor. Lo peor se da cuando te instalan el mueble, se van, y ya luego, en el momento en el que vas a limpiar el armario para colocar las cosas, te encuentras con que las baldas están agujereadas o partidas. Fíjate tú qué cosas, que el montador, en ningún momento, se dio cuenta del estado en el que estaba la madera. ¡Ay, que en la revisión médica no están prestándole atención a la vista! Entonces, con el poco ánimo que te queda, con la mala leche contenida y con la mejor de tus sonrisas, te presentas en Ikea, le explicas lo sucedido, adjuntas fotos, recibes un montón de disculpas, hacen una incidencia y te contestan: "En 48 horas se pondrán en contacto con usted para decirle cuándo le retirarán el mueble y cuándo le traerán el nuevo" y tú mentalmente ya sabes que no serán cuarenta y ocho ni setenta y dos horas y que probablemente tendrás que volver a reclamar.

Con Benito, Leroy Merlin, pasan cosas paranormales, como que pagas muebles y puertas que, después, misteriosamente ya no tienen y que, cuando decides anular el pedido, vuelven a aparecer. Espero que algún día, cuando las tenga instaladas en casa, no aparezcan y desaparezcan, imagínense ustedes el susto. Lo curioso, y triste, es que cuando comento con amigos o vecinos esto que les cuento a ustedes, me dicen: "Ármate de paciencia", "Esto funciona así", "A mí me pasó lo mismo" o "Mi madre tuvo que esperar seis meses por las ventanas".

Lo que me hace sentir aún peor porque me doy cuenta de que estamos normalizando cosas que no son normales, como la falta de palabra, de profesionalidad, de humanidad y de sentido común. Estamos aceptando pulpo como animal de compañía. Bajando los brazos. Rindiéndonos ante la mala educación y praxis. Si aceptamos esto como una forma de relación interpersonal, ¿hacia dónde vamos? ¿Y el respeto? ¿Y la seriedad? ¿Y el derecho a ser tratado con dignidad? Porque no sé ustedes, pero si a mí me dicen que equis día a equis hora me traen un pedido a casa, a mí no se me ocurre irme a tomar un café con una amiga. No, estoy allí por respeto al repartidor. Luego, ¿por qué ellos se ven con el derecho de dar un plazo en el que no aparecen, pero tampoco avisan y menos aún piden disculpas? A medida que les relato este thriller, Manolo y Benito (los de la serie) me parecen hasta formales, fíjense ustedes. En fin, habrá que seguir manos a la obra.