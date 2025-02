Inés Hernand, pechos fuera

Inés Hernand / EPE

Desde que Ramón Gómez de la Serna escribiera Senos no se ha escrito tanto de las tetas. En concreto de las de Inés Hernand, que son dos, hermosas, redondas y con todos sus complementos. Olé por ella. Las enseñó en un momento cantarín de euforia, entonando un temazo de Rigoberta Bandini en una fiesta privada tras el Benidorm Fest, que copresentó en la 1 de TVE junto a Paula Vázquez y Ruth Lorenzo. Liderando por cierto la noche de aquel sábado con un 17,1% de share y casi 5 millones de personas que conectaron en algún momento.

Y se lio parda. Ya tuvo Hernand —presentadora, humorista— una polémica por jalear, a favor, de Pedro Sánchez. Hay quien se indigna porque se ensalce a Sánchez y quien se escandaliza porque se enseñen los pechos, pero sobre todo, en las redes, ay, las redes, siempre las redes, hay quien se escandaliza por ambas cosas, por todo. Siempre. Qué vidas las instaladas en la indignación permanente. "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas (y nuestra palabra, y nuestra libertad, y nuestra existencia)", dijo Hernand en X, en una prosa que más parece una oración, una plegaria libertaria, que un tuit.

Hernand es ya una cara reconocible de TVE. Ganó la novena edición de MasterChef Celebrity. Y por ahí (llevaba en el momento del tetazo el micro de la televisión pública) sí ha dejado al aire un flanco por el que criticarla: es en cierto modo la imagen de ese canal en ese momento. Pero no ha habido críticas sutiles o que anduvieran por ese camino. Todo se quedó en el escandalazo viral, faltón y cavernícola. Si bien, claro, hay quien no se ha escandalizado lo más mínimo.

Hasta corren rumores de que hay gente en España que no sabe quién es Hernand. Inclusive entre aquellos que no se pierden jamás unas tetas. Aunque claro, ya saben que en España al indiferente se le aplica la legislación vigente: o sea, se le tortura con lo de pero hombre, ¿cómo que no lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No te has enterado? Y claro, el indiferente sufre: ha de ponerse al día de quién ha enseñado las tetas, quién el culo, quién los dogmas, cómo ha quedado el Madrid, qué es lo que ha dicho Yolanda Díaz, cuál es el último correo filtrado o no filtrado y a quién acaban de imputar y dónde se comen las mejores hamburguesas en Calatrava de Abajo. Sin cebolla.

Si McLuhan decía que el medio es el mensaje, para muchos el mensaje son dos senos que, cuando son enarbolados, hay que criticarlos. Me imagino a señores y señoras cuales vieja del visillo vigilando las redes a ver quién enseña una teta (o una idea original) para, zasca, alégrame el día, lanzar bilis en cantidades industriales. Dónde irá toda esa bilis que se desparrama por el ciberuniverso, dónde se almacenará, podría ser una fuente de energía (muy renovable) y abundante que pudiera impulsar una energía nada despreciable. Bueno, sí. Despreciable.

Inés Hernand, espontánea, chispeante, talentosa, nació en Madrid en 1992, estudió Derecho y ejerció un tiempo como abogada. No es reprobable que le guste más un plató que un juzgado, una canción que un alegato, una minifalda que una toga o las letras de Bandini más que los artículos del Código Civil. A partir de ahí, hizo programas, pódcast, vídeos de YouTube y hasta fue, entre 2021 y 2022, colaboradora del programa La resistencia, de David Broncano. Ha colaborado con Sonsoles Ónega y presentó en La 1 Pase sin llamar.

Entre otras muchas aventuras profesionales. Hace poco polemizó con Ayuso, que la acusó de menospreciar a Madrid en una "televisión de todos", a lo que Hernand, ni corta ni destetada, le dijo que era madrileña, que sabía bien lo que era Madrid y que la presidenta de la región no estaba en condiciones de hablar, dado que ella sí que tenía una televisión a su servicio, en referencia a Telemadrid. No se calla ni se corta. Su destete no llegará a la categoría de legendario, que ese título ya lo posee, indestronable, Sabina Salerno, si bien lo de la italiana aquella Nochevieja fue involuntario y ayuno de carácter reivindicativo. En un país más reprimido. O no tanto.