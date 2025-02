Un gesto histórico de Felipe VI

El Rey Felipe VI visita El Campello para la ceremonia de inhumación de Rafael Altamira

La presencia del rey Felipe VI en la exhumación de los restos de un represaliado por el franquismo es un hito histórico, a la altura de los gestos que hizo en su momento su padre nombrando senadores reales en la legislatura constituyente a destacados exiliados republicanos. La memoria histórica solo tiene sentido si sirve para superar viejas rencillas y no para espolear la polarización que azuzan ahora los politólogos. La presencia del Rey en la ceremonia de Alicante es un bofetón doble: a los que, como Vox, tratan de llevar a su molino el silencio institucional del Jefe del Estado en muchos temas y a los que se precipitan celebrando los 50 años de la muerte de Franco antes de que se cumplan. El Rey, conforme al papel que le otorga la Constitución, ha querido ser símbolo de unidad y no un factor de discordia. Muchos que se llenan la boca de ser monárquicos deberían seguir su ejemplo en lugar de utilizarlo para hacer partidismo.

Urgen más gestos como el de este lunes. Felipe VI ha sido extremadamente prudente hasta ahora, pero quizás ha llegado el momento de que genere su propia épica. Las circunstancias no son los de la transición ni se volverá a presentar una oportunidad para una heroicidad como la del 23-F. Pero el menosprecio general por las instituciones y la necesidad de reforzar su legitimidad brindan oportunidades para gestos como el de Alicante, cargados de simbolismo y que resultan contraculturales en tiempos de populismo de toda índole. Lo de este lunes, como la entereza en la visita a Paiporta, demuestran que el monarca está preparado para afrontar este tipo de situaciones y salir indemne, incluso con buena nota. Desmarcarse de las bajezas políticas no debe colocar al Jefe del Estado al servicio del populismo, sino al servicio de la noble causa de buscar lo que une a la población y no lo que separa. Reparar una represalia del estado no significa, como pretenden algunos, legitimar los excesos de un régimen como el republicano. Simplemente, es reconocer los errores, vengan de donde vengan.