Juan Bernabé, un Mr. Proper que quiso mejorar su hombría

Juan Bernabé, excetrero de la Lazio. / EPE

Juan Bernabé ha perdido el trabajo, aunque siempre tendrá la posibilidad de ganarse la vida como Mr. Proper, el amigo de las amas y amos de casa. Bernabé, que se ha convertido en el cetrero español más famoso desde Rodríguez de la Fuente, es un sosias de la célebre mascota de los productos de limpieza Mr. Proper, un tipo ya maduro, bronceado, musculoso y calvo, que aparece mágicamente en el momento oportuno para dejar el hogar como los chorros del oro.

Bernabé era el adiestrador de Olimpia, una impresionante águila real que es la mascota del equipo de fútbol de la Lazio, en Roma. Su despido fulminante ha tenido que ver -no podía ser de otra forma- con pajaritos, aunque de menor volumen: descontento con el tamaño y -la edad no perdona- funcionamiento del suyo, se sometió a una operación para implantarse una prótesis de pene. Hasta aquí nada raro, o quizás sí, en el sentido de inusual, pero a nadie le echan del trabajo por agigantar su hombría, a menos que tenga un empleo en el que el nuevo falo cause desconcierto, como podría ser el de primer bailarín del Bolshoi.

Sucedió que además de operarse, tan satisfecho quedó el amigo de los pájaros de su flamante pito y sobre todo de su magnífico y puntual funcionamiento, que se creyó en el deber de dar a conocer al mundo la buena nueva, así que publicó en las redes un video del mismo en plena erección. Vaya en descargo del cetrero que los anuncios de ‘antes y después’ son muy habituales en la cirugía plástica, y sirven para animar a quienes padecen alguna malformación o disfunción, a ponerle remedio gracias a la medicina. Si una persona obesa no tiene problema en fotografiarse antes y después de la intervención para que todos podamos observar los excelentes resultados, Bernabé hizo lo mismo, aunque en su caso fuese para ganar volumen en lugar de perderlo.

Entre quienes no valoraron con la alegría que merecía la exhibición en las redes de Juan Bernabé, se halla el presidente y dueño del club, Claudio Lotito, quien además de senador por el partido Forza Italia es católico practicante, tal vez la segunda persona más católica de Roma, solo por detrás del Papa. Teniendo en cuenta el conservadurismo de ambas adscripciones, la política y la espiritual, Lotito tuvo la reacción esperada. Dijo "por ahí no paso" -en italiano, que suena más lírico- y tardó poco en despedir a Juan Bernabé e incluso al médico del club que llevó a cabo la intervención, y si no despidió también a la pobre águila fue por temor a que los animalistas le montaran una manifestación, así de colérico se puso.

Tan dramático ha sido todo el episodio que cuando aparece Mr. Proper en un anuncio televisivo, uno ya no sabe si se dispone a limpiar una cocina que se resiste a perder las manchas de suciedad, o va a bajarse los pantalones para mostrarle al ama o amo de casa -y a los televidentes- los excelentes resultados de su intervención quirúrgica.

Arguye Bernabé que en la sociedad actual existen todavía demasiados tabúes, y que es lo mismo operarse un dedo y mostrar el resultado, que hacer eso mismo con el pene. Lotito, por su parte, no parece muy convencido de la similitud entre ambos apéndices, será porque cuando el sabio señala el dedo, el ignorante mira el pene, o algo así. De todas formas, católico a machamartillo como es, tampoco debe de estar muy seguro de su propia opinión, puesto que no habrá visto muchos -no me refiero a dedos- y habrá tenido que consultar a expertos. Aun así, no parece que vaya a admitir de nuevo al cetrero, por más que éste haya demostrado entender de todo tipo de pájaros, grandes o pequeños, voladores o no, rapaces o carroñeros, salvajes o domésticos, despiertos o adormilados, con plumas o desplumados.

No consta -porque ha preferido mantener un perfil discreto, se conoce que es tímido y celoso de su intimidad- que Bernabé tuviera en mente aprovechar en su profesión el resultado de la intervención, haciendo que Olimpia, tras el vuelo majestuoso que realiza por el cielo de la ciudad eterna antes de cada partido, posara sus garras, no en el brazo del cetrero, como acostumbraba, sino en el renovado miembro de su adiestrador. Ni Rodríguez de la Fuente consiguió jamás algo parecido, y constituiría una promoción de la Lazio por todo el orbe, digna de ser incluida en próximas ediciones del FIFA Pro. De ser esa la idea de Bernabé -nada descabellada, porque es de Cádiz y los gaditanos son muy echaos p’alante, pisha- Lotito debería replantearse el despido.

(Nótese cómo, a pesar de ser éste un artículo en el cual conviven pacíficamente aves y miembros viriles, el autor ha conseguido no nombrar en ninguna ocasión a la hembra del pollo, lo cual dice mucho de su buen hacer).