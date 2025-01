Pep Guardiola, para no futbolistas

Pep Guardiola. / EPE

Pep Guardiola se hizo famoso para la mitad del país cuando a principios de la pasada década se proclamó independentista. La otra mitad ya lo conocía como entrenador del FC Barcelona. Supuestamente uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo. Guardiola, según bastantes testimonios profesionales y amistosos, ya se definía como independentista cuando jugaba con La Roja. Más adelante explicó esta contradicción indicando que la normativa legal le obligaba a jugar con la selección española y claro, no se iba oponer él, tan buen chico siempre, al imperio de la ley.

Suena un poco tramposo. Podía haber abandonado su carrera deportiva en España, por ejemplo, si hubiera optado por ponerse épico. En todo caso, jugar en La Roja amplió y abrillantó su expediente deportivo. Fue extraordinariamente rentable. Después Guardiola se radicalizó. Por supuesto pidió públicamente el voto para la independencia en el fraudulento referéndum de 2017. Lo recuerdo vivamente: el entrenador exigía que Cataluña recuperase las libertades políticas, empezando por la libertad de expresión. Era delirante.

En el fondo uno, que no sigue el fútbol, no sintió el menor asombro. El independentismo –en realidad todo credo político– es susceptible de mutar en feroz virus ideológico. Y ese virus prospera en futbolistas, catedráticos universitarios, mecánicos, pequeños comerciantes, tatuadores o dueños de galerías de arte. Y llega hasta esos extremos: proclamar pomposamente en una plaza ante miles de personas que no existen libertades públicas en España, pasarse varias horas aplaudiendo a oradores enfebrecidos y luego coger el Bentley y marcharte a casa para hacer un poco de ejercicio en el gimnasio privado o la piscina cubierta de su mansión en Pedralbes.

Artur Mas intentó incorporarlo a su lista electoral y declinó con una sonrisa. Guardiola podría ser (lo es) uno de los protagonistas de esa maravillosa canción de Alfonso de Vilallonga, La complanta dels burgesos oprimits: "Pero compañero, calla y escucha / que esto es mucho más jodido: / ha estallado una revuelta / en Dinamarca del Sur, / y en las noches de luna llena / que es cuando lloran las élites / se oye la cantinela / de los burgueses oprimidos".

Como el procesismo –que no el independentismo– ha concluido, las aspiraciones soberanistas de Guardiola también se han desinflamado y, como todo el mundo sabe, los ricos también lloran. Bastantes problemas tiene al frente del Manchester City que, como le ocurre el FC Barcelona, ya no es lo que era, aunque recientemente renovó como entrenador por 30 millones de euros anuales. Además, Guardiola es actualmente pasto de la prensa más amarillenta al divorciarse a los 54 tacos de su esposa, la diseñadora Cristina Serra, con la que llevaba unido más de treinta años y tiene tres hijos.

Por primera vez desde su juventud no se celebran éxitos y triunfos en las portadas, sino tristezas y fracasos, y el entrenador lleva muy mal la repugnante impudicia de los tabloides británicos y los chismes maliciosos de medio mundo: supuestos odios, supuestas amantes, supuestas y crueles indiferencias. Le queda un largo trecho hasta el olvido.