Groucho en el Congreso

Pedro Sánchez en Moncloa. / José Luis Roca

La deriva de la política española parece no tener fin. Lo que hoy es imposible, mañana es negociable y pasado, la mejor de las opciones. Cuando Sánchez y Puigdemont están por medio, todo es posible. Y Feijóo parece no haberse dado todavía cuenta de ello.

El Gobierno sostuvo, hace apenas una semana, que el decreto ómnibus no se podía trocear, porque "no se trocean los derechos sociales". Este martes, el Consejo de Ministros acordó aprobar únicamente las medidas más relevantes, pero dejó para las próximas semanas las propuestas tributarias y económicas. Si eso no es trocear el decreto…

También este martes, el propio presidente Sánchez avalaba que el PSOE permita la tramitación en el Congreso de la moción de confianza exigida por Puigdemont. Añadió que no la presentará, ya que es su potestad legal, pero lo que hace unas semanas se presentaba cómo inconstitucional, ahora puede tramitarse sin problemas en la cámara baja.

Algo similar ha sucedido con Junts, que en los últimos días había entrado en pánico por las consecuencias de dejar caer junto a PP y Vox la subida de las pensiones o la gratuidad del transporte público. La vorágine de entrevistas que han dado sus líderes y los tuits de Puigdemont denotaban ansiedad por resolverlo. Al final, aceptan gran parte del contenido del decreto, incluida la moratoria de los desahucios con una pequeña salvaguarda para los propietarios, y asumen que el PSOE sólo se comprometa a tramitar la moción de confianza, no a presentarla. Mucho ruido y pocas nueces. O, cómo decía Groucho Marx, "estos son mis principios…"

Y por el medio, Puigdemont deja colgados de la brocha a Feijóo y a Abascal. Sobre todo al primero, que ahora tiene la ardua tarea de convencer a los ciudadanos de que no ha sido Sánchez quién ha salvado la subida de las pensiones y la gratuidad del transporte. La excepcional comparecencia del presidente tras el Consejo de Ministros de este martes forma parte del relato que el Gobierno ya ha empezado a construir.