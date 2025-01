El duelo entre Sánchez y Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante la ejecutiva del partido celebrada este lunes. / Borja Sánchez-Trillo / Europa Press

Los duelos políticos son siempre apasionantes y apasionados. Pero un duelo entre dos supervivientes, acostumbrados a marcar sobre la bocina y a cultivar su fama de imprevisibles es aún más trepidante. Esta vez, Sánchez le ha tomado la medida a Puigdemont. El amago de moción de censura escondida en una cuestión de confianza no ha colado. Y a pesar de todos los aspavientos, Junts ha quedado atrapada entre los pensionistas y los usuarios de Rodalies. Y ahí se va a quedar.

Hay margen hasta el día que se tenga que ordenar el pago de las pensiones de febrero. Hay margen para anunciar el impacto de la medida en cada persona y en especificar los euros que les va a costar. Puigdemont ahora no sabe muy bien qué hacer. Se pasa el día pidiendo que vuelvan a llevar a votación lo que no votó. Cierto que Sánchez también jugó al límite al meter todo en el mismo saco cuando tiene socios de ideologías antagónicas cuando no irreconciliables.

Ahora hay que buscar una pista de aterrizaje. En Moncloa tienen suficiente con que hayan aprendido la lección. Tampoco se trata de humillar. Hay que forzar hasta el último minuto, pero no hay que romper. Esta es la máxima. Puigdemont ya ha tenido su ración de titulares, ha sido la envidia de Junqueras que lo ha pagado en la cara de Illa. Pero ya está. Ni Sánchez quiere hacer las elecciones antes de mayo del 2027, ni Puigdemont quiere que Sánchez salga de la Moncloa antes de la sentencia del Tribunal Constitucional por la amnistía. Eso es hoy por hoy lo esencial. El resto es ruido para que Sánchez esté más débil y el centro derecha vaya indultando a Junts. Un duelo. Apasionante. Pero sin sangre.