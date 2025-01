Aguantarse las ganas

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio, en el Foro Económico Mundial, en Davos. / Stefan Wermuth / Bloomberg

Lo mejor es guardar la calma. "Tranquilizarse, no hiperventilar y respirar profundamente". Es la actitud que, según la directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, conviene adoptar ante las amenazas de Trump de nuevos aranceles a las exportaciones hacia Estados Unidos. Es el mensaje que Okonjo-Iweala ha llevado esta semana a la cumbre de Davos, convertida en el lugar donde se han estrenado los mensajes del nuevo presidente de EEUU ante la élite política, empresarial y económica mundial reunida en el Foro Económico Mudial.

Por encima del Foro de Davos 2025 ha planeado toda la semana el riesgo de una mayor fractura mundial en bloques económicos por la llegada a la presidencia de EEUU de quien se bautizó a sí mismo como un 'tariff man' (hombre-arancel). Pero entrar en una espiral de guerra comercial no beneficia a nadie y por ello cada vez más voces aconsejan 'no entrar al trapo', no responder con más aranceles a quien te ataca con ellos. Así lo ha hecho la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que, lejos de azuzar a la UE contra EEUU, ya aconsejó a finales de noviembre a los líderes europeos 'comprar americano' para evitar enfadar a Trump y recrudecer la guerra comercial.

Es un consejo parecido al que dejó en una entrevista en EL PERIÓDICO el economista y experto en comercio internacional Pol Antràs: "Europa debe reprimir el instinto de tomar represalias". Y es la actitud que está adoptando la Comisión Europea: su presidenta, Ursula Von der Leyen, ha explicado en Davos que la estrategia de la UE va a seguir siendo la de forjar alianzas con otros bloques (Mercosur, México, China, Asia) y buscar aliados donde Trump deja víctimas.

Lo mejor es guardar la calma y dar tiempo al tiempo. Esta misma semana, en Davos, el propio Trump ha apaciguado sus mensajes a China. También los dirigidos a México. Y aunque el tono se mantuvo agrio frente a la Unión Europea, puede que lo mejor sea lo que aconseja la economista nigeriana: aguantarse las ganas.