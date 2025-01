Guerra fría entre PP y PNV

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). La Diputación Permanente vota hoy si cita para comparecer de manera urgente en el Pleno, a petición del PP, a los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ciencia, Innovación y Universidades; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Transformación Digital y Función Pública. 22 ENERO 2025;POLÍTICOS;POLÍTICA;DIPUTACIÓN PERMANENTE;CONGRESO;DIPUTADOS;MINISTROS;VOTACIÓN; Gabriel Luengas / Europa Press 22/01/2025. MIGUEL TELLADO;Gabriel Luengas / Gabriel Luengas

Que Miguel Tellado calificara la semana pasada de “asquerosa” la posición del PNV respecto al palacete de París incautado por la Gestapo que el Gobierno quiere restituir a los nacionalistas, fue un salto cualitativo incluso para el portavoz del PP. Son conocidos su tono y sus formas y, también, que tienen el pleno aval de Feijóo, con quien vino de Galicia, pero la virulencia de la arremetida sorprendió en el propio grupo parlamentario popular. Tanto o más que la respuesta del lehendakari Imanol Pradales, hombre de apariencia prudente que en Barcelona lamentó la “ayusización” del PP porque aleja futuras alianzas.

La realidad es que en los últimos días las relaciones entre PP y PNV, muy deterioradas desde que los nacionalistas apoyaron la moción de censura de Sánchez contra Rajoy y luego se convirtieron en uno de los puntales del Gobierno a cambio del respaldo socialista en Vitoria, parecen haber alcanzado un punto de no retorno. Algo que ha sorprendido a muchos diputados del PP porque hace unos meses la sensación era la contraria, que había cierto acercamiento de los populares al PNV pensando a medio y largo plazo.

Otros artículos de Ferran Boiza LA NEWSLETTER DEL DIRECTOR Desafección política LA NEWSLETTER DEL DIRECTOR Cataluña desembarca en Madrid LA NEWSLETTER DEL DIRECTOR Fitur

Esta novedosa estrategia de confrontación, como ha explicado en este diario Paloma Esteban, no es compartida por una parte del partido, que no acaba de entender el portazo al PNV y los brazos abiertos a Junts y, por tanto, a Carles Puigdemont, porque aún están muy próximas las manifestaciones convocadas por Génova en contra de la amnistía. Pero tiene el apoyo sin fisuras del PP vasco, cuyo líder, Javier de Andrés, viajó hace unos días a Madrid para escenificarlo.

En el PP han interiorizado que el PNV no va a abandonar al Gobierno en esta legislatura, entre otras cosas porque gracias al PSOE gobierna en Euskadi, pero aun así hay muchas voces en el partido que reclaman no cerrar totalmente la puerta a una futura alianza. La soledad del PP en el Congreso dificulta sacar más rédito de la debilidad del Gobierno en la cámara baja si no es con la volátil complicidad de Junts y por ello una parte de los diputados no acaban de entender esta “tensión permanente” con el PNV.