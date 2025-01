Grimes, la mujer que Elon Musk mandaría a Marte

Grimes. / EPE

El año 2024 trajo a Elon Musk la gran alegría de que su amigo Donald Trump ganara las elecciones, y un dolor de cabeza para compensar. Se trata de la reaparición de Grimes, su expareja y madre de tres de sus diez hijos en modo ‘su verdadera historia’. La artista canadiense, de 36 años, cantante y productora musical de la escena alternativa ha salido de un mutismo de meses, obligado mientras se sustanciaba la demanda de custodia compartida de los niños. Y ha contado en la red social X, antes Twitter, propiedad del magnate, que lleva tiempo desconectada de su trabajo porque "la amenaza de perder a tus hijos mientras te hundes en la bancarrota luchando por ellos no es una situación muy propicia para el pensamiento creativo".

Y seguía: "Un año encerrada en una batalla contra la falta derechos de las madres (…) y separándome del que había sido el amor de mi vida y se ha vuelto completamente irreconocible para mí, con una mínima fracción de sus recursos (o de su coeficiente intelectual / experiencia en estrategia), todo mientras se me imposibilitaba ver a uno de mis bebés durante cinco meses". Él no pulsó ‘me gusta’, pero tampoco le bloqueó la cuenta porque toda controversia suma tráfico. Anda que no es listo.

Grimes es Claire Elise Boucher, nacida en Vancouver, hija de una fiscal y un economista en una empresa de biotecnología, que abandonó los estudios de neurociencia en Montreal para emprender una carrera en la música electrónica que incluye cinco discos, sofisticados vídeos e incursiones en el videoarte. Aficionada a la ciencia ficción, con una estética impactante y futurista y un marcado deje feminista en todo lo que hace, cuentan que logró la atención de Musk cuando él se disponía a tuitear un chiste intrincado sobre un experimento de inteligencia artificial y se percató de que la joven lo había hecho antes. La buscó, conectaron por intereses comunes sobre tecnología y esoterismo, y se mostraron al mundo como pareja en la alfombra de la Gala del Met de 2018 que el año anterior había pisado Musk junto a su entonces novia, la actriz Amber Heard. Todo un hito en la hermética vida privada del dueño de Tesla, separado de su primera mujer, la escritora canadiense Justine Wilson, madre de sus cinco hijos (gemelos y trillizos) y de la segunda, la actriz británica Talulah Riley.

En 2020, Grimes dio a luz a su primer vástago. Tenía que llamarse X Æ A-12, pero como California no permite poner números a los nombres de persona se acabó llamando X Æ A-Xii (la suma de la variable desconocida, la grafía élfica del amor y la inteligencia artificial, y el precursor del SR-17, el avión favorito de la pareja). El pequeño, que con su trajecito aparecía bailando sobre los hombros de papá en la fiesta postelectoral de Trump en Mar-a-Lago, tuvo pronto una hermana nacida por un vientre de alquiler, Exa Dark Sideræl. En una entrevista con Vanity Fair, la compositora calificaba la relación con Musk de ‘fluida’. "Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo", relataba. Días después anunciaba su ruptura y al tiempo llegaba al mundo su tercer hijo, Techno Mechanicus, por gestación subrogada. De esta criatura solo se supo al trascender el contenido de una biografía de Musk, quien por sorpresa había anunciado su paternidad de mellizos con una directiva de su empresa Neurolink llamada Shivon Zilis, también canadiense. Grimes y Musk siguieron con su relación intermitente hasta agosto de 2023, cuando tras un viaje a Tokio se pelearon de forma definitiva.

El hombre más rico del mundo, que sufrió a un padre abusivo que dejó a su madre en la ruina y se ha propuesto repoblar el mundo como "un deber para con la humanidad", denunció a la dulce Grimes por la custodia de sus tres niños en Texas. El motivo: que ese estado topa la paga por manutención de los hijos a un máximo de 2.800 dólares al mes. Ella contraatacó con una demanda en California, donde no hay barrera. La primera sentencia ya ha salido, y aunque se desconoce su contenido, ha animado a la cantante a ofrecer su versión. "Estoy agradecida por cada bala, porque ahora me siento en la cima del mundo", escribió críptica en X.

Musk tiene su propia idea de la familia, inscrita en el avatar estrenado en este nuevo año: "Soy Kekius Maximus, director ejecutivo de Tesla, SpaceX y X, servidor de la visión del progreso humano, padre de muchas innovaciones, esposo de la idea de la vida interplanetaria. Y alcanzaré mis objetivos, en esta era o en la próxima". Que sea en la próxima.