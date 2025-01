María Corina Machado: una gurú en furgoneta

María Corina Machado. / EPE

El azote por el cambio venezolano sortea la represión en capucha, a lomos de una motocicleta y de un brinco se encarama a una camioneta para hacer discursos fugaces. Después se pierde entre una multitud que le adora y otra que le busca con el fusil al hombro. Todo es confusión y medias verdades en lo que proyecta el régimen de Maduro tanto dentro de Venezuela como lo que llega a un exterior que lo mira ya posicionado. O con él o contra él. María Corina Machado (Caracas, 1967) es la cara de la resistencia venezolana; aupada al estrellato décadas atrás por ser la más feroz réplica a Chávez, es hoy el nombre propio por excelencia de lo que va de 2025 por su secuestro exprés tras oponerse al sistema perpetuo que propone Nicolás Maduro.

Admiradora de Thatcher, agitadora y máxima representante del pueblo venezolano que pide otra cosa, Machado reapareció días atrás de su exilio forzado, subió a su púlpito de techo de camioneta, alzó los brazos al cielo y soltó su ya icónico grito: "No tenemos miedo". Frente a su arenga, una muchedumbre que hizo horas de espera por verla y la celebró en plena calle como si actuara Van Halen. Poco después desapareció en moto. Tan rápida fue su huida como la difusión del rumor de que el sistema que Maduro controla la había interceptado.

El suceso, envuelto en un halo tumultuoso de misterio y contradicciones, tuvo en vilo al país y a un panorama internacional al que ya nada sorprende en la hoja de ruta de un Maduro aferrado al delirio. Con el paso de las horas, Machado fue liberada, según ella, por las contradicciones del madurismo y la presión internacional. El régimen, a través de un alto dirigente, era parco en palabras sobre el asunto: "La señora se encuentra bien en su casa". Era el epílogo de la revolución que no pudo ser. Exiliada de nuevo, sobre su figura recae un delito de traición a la patria por el que no pudo presentarse como candidata a las últimas elecciones. También la esperanza de quienes se sienten hastiados de una fórmula que no permite otra solución.

Fallidos los intentos tibios con Guaidó y González Urrutia pese a la catarata de reconocimientos internacionales, la carta de la conservadora María Corina Machado continúa siendo la más valiosa para hacer frente al régimen. El camino sigue antojándose largo, el autoritarismo de Maduro ya lo devora todo, pero esta ingeniera industrial ha demostrado ser una buena fondista. También lo sabe su corte, una legión de seguidores que valora su tesón liberal suavizado con una imagen impoluta de camisa blanca, vaqueros y rosario al cuello. La burguesita de fina estampa, como la bautizó en su día Chávez, no comparte ni el histrionismo ni los exabruptos de los líderes de extrema derecha, pero se sabe ambigua y así lo escenifica: "Si decir que erradicar la pobreza es responsabilidad de toda la sociedad es de izquierdas, soy de izquierdas. Si creer en la libertad personal y en la inversión es de derechas, soy de derechas".

Por el momento, sus máximos aliados le garantizan un camino incierto hilvanado a fuerza del disparatado binomio Trump-Musk en América y de la incesante búsqueda de cordura de la Unión Europea ante la crecida ultra. Su discurso coherente le ha permitido a Machado ganar simpatizantes incluso fuera del sector conservador y esa indeterminación también abre brechas en una España que concedió el asilo a Urrutia hace unos meses y cuya izquierda se divide entre el apoyo fiero a Maduro de IU, cuyo líder acudió a la investidura, y la oposición de Sumar, que a través de la ministra de Sanidad, Mónica García, reconocía que Venezuela está bajo una dictadura.

Católica, claramente anticomunista y seducida por varias de las ideas del desnortado Milei, Machado anhela la privatización de la empresa estatal de petróleos, pero también corteja el uso medicinal de la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, eso sí, bajo letra pequeña. La frustrada victoria en las urnas del calmado Edmundo González, lanzado a las urnas por la propia Machado, abre ahora un nuevo capítulo en el manual de resistencia de la oposición venezolana. Confiada en seguir dando guerra desde su escondite, Machado promete ahora "nuevas acciones".