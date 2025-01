Un año en prórroga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los líderes autonómicos en la Conferencia de Presidentes de Santander. / Europa Press/ Xuan Cueto

Es difícil de entender el órdago que Carles Puigdemont ha querido plantear al Gobierno con la moción de confianza y que el PSOE ya ha anunciado que no permitirá tramitar en el Congreso, dejando en ‘stand by’ la relación con Junts y, como consecuencia más directa, poniendo en peligro la aprobación de los Presupuestos Generales. El viernes, Puigdemont escenificará desde Waterloo cómo será la nueva relación con Sánchez, constatado que no hay avances en las negociaciones de PSOE y Junts para el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña o la oficialidad del catalán en la UE.

Con la moción de confianza, Puigdemont quería escenificar que la legislatura dependía de sus siete diputados en el Congreso, pero Sánchez ha decidido mantenerle el pulso mientras PP y Vox arrecian con una moción de censura que sería suicida para los neoconvergentes. El 'expresident’ ha quedado atrapado en su órdago y ahora reclama una reunión con Sánchez que le 'amnistíe políticamente' una vez que el perdón judicial parece que va para largo.

La eventual ruptura de Junts con el PSOE le complicará la legislatura a Sánchez y muchas iniciativas quedaran varadas en el Congreso, la primera y más importante la ley de Presupuestos. Aunque el Gobierno dijo en diciembre que sí o sí los llevaría a las Cortes, ahora parece que se impone la estrategia de dejar en el cajón el techo de gasto y la senda de estabilidad, primer paso para garantizar las cuentas públicas, si no se tienen garantías de que saldrán adelante. Hace semanas que el Gobierno ha comenzado a trabajar en el relato de que se puede gobernar sin Presupuestos del Estado, aunque la imposibilidad de aprobar la principal ley que tiene que elaborar cualquier Ejecutivo debería tener consecuencias.

Sánchez juega con la ventaja de que difícilmente Feijóo podrá hacer sangre con la falta de cuentas públicas. Ni Comunidad Valenciana, ni Baleares, ni Aragón, ni Extremadura, ni Castilla y León, ni Murcia, todas ellas comunidades gobernadas por el PP, han conseguido a día de hoy aprobar sus Presupuestos tras la ruptura con Vox. Tampoco la Cataluña de Salvador Illa, víctima colateral de las negociaciones del Gobierno en Madrid. “La prórroga presupuestaria no es ningún drama”, decía hace tres días el ministro Óscar Puente en la Cope. Sobre todo, si tus oponentes sufren el mismo mal.