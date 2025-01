RTVE tiene un plan

Instalaciones de RTVE en Torrespaña / Archivo

No hace mucho tiempo, los trabajadores de RTVE recibían mensajes tan contradictorios para un medio de comunicación como que la baja audiencia era una señal de "calidad". Como si el servicio público se pudiera ejercer sin público al que dirigirse. Eso ha cambiado con la nueva presidencia del ente público, que lidera José Pablo López. Ahora hay un plan para hacer relevante RTVE y la audiencia es un pilar fundamental, sin que ello suponga menoscabo alguno para las televisiones comerciales, puesto que los canales públicos llevan ya muchos años sin publicidad.

Ofrecer un servicio público no significa hacer una programación aburrida. El entretenimiento también tiene que formar parte de la oferta de RTVE, como por ejemplo sucede en la tan admirada BBC, que no renuncia a atraer al mayor número de televidentes posible. El objetivo de los nuevos rectores de la televisión pública es hacer un primer canal competitivo, convertir de verdad La 2 en una segunda cadena que no esté repleta de retales y sumar una ventana cultural a la oferta del ente público. Además, se fijan como objetivo potenciar la oferta propia en los centros de producción de Cataluña y las Islas Canarias, sin renunciar para ello a la necesaria colaboración con las empresas privadas.

Durante demasiados años, RTVE ha sido un instrumento de control político en manos de los partidos que se han alternado en el Gobierno, olvidando que en realidad el consejo de administración del ente público lo formamos todos los ciudadanos que sufragamos su presupuesto con nuestros impuestos. Por eso, hay que exigir a los nuevos rectores que garanticen la pluralidad informativa y que hagan una televisión competitiva. Ambas son demandas que deben estar presentes en ese plan que tiene RTVE y a las que no se puede renunciar.